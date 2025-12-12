我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

從森林看到湖泊 造訪紐約州小鎮漫遊雪國風光

記者劉梓祁／紐約報導
位於上州卡茲奇山區，亨特鎮也是賞雪的絕佳目的地。(記者劉梓祁／攝影)
位於上州卡茲奇山區，亨特鎮也是賞雪的絕佳目的地。(記者劉梓祁／攝影)

儘管紐約市才剛入冬，上州多個小鎮已被白雪覆蓋，展現出明顯的冬季景緻。遠離城市，沿鄉間道路前行，路旁樹木結著薄霜，視野中逐漸出現被白雪染亮的街區與房舍，與市區的繁忙形成鮮明對比。這些小鎮步調安靜，歷史建築在雪景映襯下更顯突出，值得一家人前往短暫放鬆。

位於州中部的科特蘭雖規模不大，卻是一座具有鮮明個性的上州小城。(記者劉梓祁／攝影)

位於州中部的科特蘭雖規模不大，卻是一座具有鮮明個性的上州小城。(記者劉梓祁／攝影)

科特蘭 規模不大有個性

位於紐約州中部的科特蘭(Cortland)雖然規模不大，卻是一座具有鮮明個性的上州小城。它獨特的地勢被稱為「七谷之冠」，市區以緊湊的商店街、歷史建築與校園文化交織而成，步調平穩而生活感濃厚。同時，科特蘭距離雪城(Syracuse)約35分鐘車程，是不少遊人安排上州短途旅行的便利節點。

科特蘭距離市區不遠的Lake Como，是一處能讓人短暫停下腳步的近郊小湖。(記者劉梓祁／攝影)

Lake Como 湖畔開闊安靜

此外，距離市區不遠的Lake Como是另一處能讓人短暫停下腳步的近郊小湖。冬日的湖面常呈現靜謐的灰藍色調，周邊林木覆上薄雪，適合沿湖散步，周邊亦有許多「Airbnb」可供預訂。雖然規模不大，但湖畔的開闊視野與安靜氛圍，正是許多人城市人所尋找的目的地。

若想了解當地的故事，「1890 House Museum」保留了19世紀末工業家族的生活痕跡，而「CNY Living History Center」則以軍事、古老卡車與農業文物展現上州的產業記憶。

從科特蘭半小時即可抵達伊薩卡，走訪當地聞名的「伊薩卡農貿市場」。(記者劉梓祁／攝影)

從科特蘭半小時即可抵達伊薩卡，走訪當地聞名的「伊薩卡農貿市場」。(記者劉梓祁／攝影)

伊薩卡 農貿市場最聞名

科特蘭的地理位置亦十分便利，開車約半小時即可抵達康乃爾大學(Cornell University)所在的伊薩卡(Ithaca)。一趟旅程中，不妨順道走訪當地聞名的「伊薩卡農貿市場」(Ithaca Farmers Market)。這裡集結農產品、烘焙、美食與手作，甚至有華人經營的台式甜品小舖。

亨特鎮 酒店餐廳匯聚地

另外，位於卡茲奇山區(Catskill Mountains)的亨特鎮(Hunter Town)無疑是賞雪的絕佳目的地。當駛入這座風景獨特的小鎮，映入眼簾的是被皚皚白雪覆蓋的山巒和森林。其不僅是滑雪愛好者的去處，也是特色酒店和餐廳的匯聚地。

亨特鎮位於上州格林郡(Greene County)，坐落在風景秀麗的卡茲奇山區中心地帶。緊挨亨特鎮的便是美東最高瀑布之一，卡特斯齊爾瀑布(Kaaterskill Falls)，且在每個冬季都會出現落水和水霧凍結，形成巨大的冰雕結構，附著在巖面和周圍的樹木上。

緊挨亨特鎮的是美東最高瀑布之一的卡特斯齊爾瀑布。(記者劉梓祁／攝影)

作為著名的雙層瀑布，其分為兩個主要落差，總高度約260呎，其中上層瀑布從岩石懸崖上飛瀉180呎，下層瀑布以馬尾形狀連續落下80呎。在冬季月份，兩級瀑布的水流會形成大型冰柱和冰形，帶來顯著的視覺對比。

高露潔湖 茂密森林環繞

另外，亨特鎮旁還有高露潔湖(Colgate Lake)，是一處風景秀麗的天然湖泊，四周被茂密的森林所環繞。在冬季，湖面結冰，周圍的樹木被白雪覆蓋。遊客可以在湖邊進行雪鞋徒步或越野，感受冬日大自然的純粹與寧靜。對於喜愛攝影的人來說，這裡也是捕捉冰雪美景的絕佳地點。

亨特鎮旁還有高露潔湖，是周圍被森林所環繞的天然湖泊。(記者劉梓祁／攝影)

周末好去處／第五大道開放街道

霍楚簽署法案 要求醫院提供語言協助
