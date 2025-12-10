短片獲肯定 華人導演韓嘯：誤打誤撞靠熱情指引

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
對韓嘯而言，以女性主義為核心的實驗電影「Hóng」是一次深刻的學習經歷。(圖片由受訪者提供)
在畢業於紐約大學帝勢藝術學院(NYU Tisch)後的數年間，華人青年導演韓嘯的足跡遍布時尚、音樂界；他最新的敘事作品「Hóng」入圍中國最大的短片電影節「HiShorts!」，並獲得時尚電影節ASVOFF最佳中文影片獎。

回顧來時路，韓嘯說，自己是在誤打誤撞之下，靠著熱情指引走到今天。來自中國廣西的韓嘯像無數同齡人一樣，按部就班地進入重點高中、高考，進入上海的一所大學就讀管理科。然而，正是在這段看似正軌的生活中，韓嘯意識到，這並不是自己真正想要的人生：大學一年級開學前，韓嘯決定跳脫既定框架，退學並準備申請美國的大學。

因為熱愛流行文化與影視作品，韓嘯把目標鎖定在電影導演系，並得以輾轉來到紐約大學，踏上影像創作的道路。「當你走上正確的路時，你的能力和熱情都會幫助你」；此後多年間，從學生到承接品牌工作的「乙方」，韓嘯徹底擺脫了高考時期的迷茫與焦慮，反而從經手的一個個項目中獲得巨大成就感。

對韓嘯而言，以女性主義為敘事核心的實驗電影「Hóng」意義非凡，這不僅是一次創作挑戰，更是一次深刻的學習經歷。在歷時一年的製作過程中，韓嘯花費大量時間了解中國女性社會處境的變遷，並以此設計片中的光影、視聽語言與空間調度，平衡女性話題的嚴肅性與豐富視覺表達，以呈現社會對女性的規訓與壓迫。

韓嘯始終認為，電影應該是面向大眾的藝術；他希望未來能持續拍攝敘事片，並以創作者的身分，成為流行文化的一部分。他相信，只要作品能與觀眾產生情感連結，就能在更大的文化語境中留下自己的位置。

