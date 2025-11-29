我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

布碌崙康尼島元旦冬泳報名 籌款捐公益

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
冬泳者穿著泳衣跳入冰冷刺骨的海水，用刺激的體驗迎接新的一年。(本報檔案照)
冬泳者穿著泳衣跳入冰冷刺骨的海水，用刺激的體驗迎接新的一年。(本報檔案照)

一年一度的布碌崙(布魯克林)康尼島新年冬泳活動，將於2026年1月1日(周四)元旦登場，將是第123屆冬泳，屆時預計有數千名參與者身穿泳褲泳衣，以跳入冰冷大西洋海水裡的極限方式，迎接新的一年；該活動籌到的款項將捐贈給當地非營利機構，有意參加的民眾即日起可以報名。

冬季游泳活動由康尼島北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)舉辦，這一俱樂部為美國最古老的冬泳俱樂部，歷史可追溯至1903年；活動不收費，但鼓勵捐款，每位捐贈50元以上者將獲得限量版的毛線帽，所有款項將用於支持康尼島社區的非營利組織，幫助當地社區的發展。

該活動每年吸引來自不同地區、穿著各異的群眾參與，除海洋主題人物外，蜘蛛人、神力女超人等裝扮都可見到，即使不跳水，也可在岸上為參與者加油打氣；而隨著知名度打開，該活動近年來也吸引愈來愈多的華人報名參加，挑戰自我。

主辦方預期會有4000多人參與，籌集超過10萬元，這些款項被分配給當地組織，用於資助課後補習班、海洋健康項目等；盡管康尼島是夏季的熱門旅遊地點，但冬季的旅遊業不旺盛，導致當地商家和居民沒有太多支持，但希望通過冬泳活動捐贈，給他們帶來關懷。

康尼島北極熊俱樂部主席勒斯加登(Jarred Lustgarten)表示，冬泳活動已是康尼島乃至整個紐約市的新年傳統，邀請所有民眾一同在心跳加速的樂趣下，於大西洋中迎接2026年，「參與者無需任何經驗，只要帶上一條毛巾、一位朋友或陌生人，任何人都行！」

2026年康尼島冬遊活動將於1月1日上午11時舉行，康尼島沙灘則將於早上10時開放；欲查詢更多詳情，可瀏覽coneyislandpolarbearclub.com/annual-new-years-day-plunge/，線上報名將開放至活動當日早上，盡管有興趣的民眾當日到現場也可報名，但主辦方仍建議民眾提前在線上註冊。

康尼島 布碌崙 紐約市

上一則

布碌崙巡邏隊辦感恩節派對 市警61分局前局長探望

下一則

堅尼路地鐵猥褻案 警徵線索追緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
百康仁德布碌崙華社發300隻雞和食品

百康仁德布碌崙華社發300隻雞和食品
布碌崙植物園冬季光影展登場 打造一條宛若魔幻森林步道

布碌崙植物園冬季光影展登場 打造一條宛若魔幻森林步道
講究自我優化、清醒飲酒 私人貴氣養生俱樂部正流行

講究自我優化、清醒飲酒 私人貴氣養生俱樂部正流行

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗