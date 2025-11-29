布碌崙康尼島元旦冬泳報名 籌款捐公益

冬泳者穿著泳衣跳入冰冷刺骨的海水，用刺激的體驗迎接新的一年。(本報檔案照)

一年一度的布碌崙 (布魯克林)康尼島 新年冬泳活動，將於2026年1月1日(周四)元旦登場，將是第123屆冬泳，屆時預計有數千名參與者身穿泳褲泳衣，以跳入冰冷大西洋海水裡的極限方式，迎接新的一年；該活動籌到的款項將捐贈給當地非營利機構，有意參加的民眾即日起可以報名。

冬季游泳活動由康尼島北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)舉辦，這一俱樂部為美國最古老的冬泳俱樂部，歷史可追溯至1903年；活動不收費，但鼓勵捐款，每位捐贈50元以上者將獲得限量版的毛線帽，所有款項將用於支持康尼島社區的非營利組織，幫助當地社區的發展。

該活動每年吸引來自不同地區、穿著各異的群眾參與，除海洋主題人物外，蜘蛛人、神力女超人等裝扮都可見到，即使不跳水，也可在岸上為參與者加油打氣；而隨著知名度打開，該活動近年來也吸引愈來愈多的華人報名參加，挑戰自我。

主辦方預期會有4000多人參與，籌集超過10萬元，這些款項被分配給當地組織，用於資助課後補習班、海洋健康項目等；盡管康尼島是夏季的熱門旅遊地點，但冬季的旅遊業不旺盛，導致當地商家和居民沒有太多支持，但希望通過冬泳活動捐贈，給他們帶來關懷。

康尼島北極熊俱樂部主席勒斯加登(Jarred Lustgarten)表示，冬泳活動已是康尼島乃至整個紐約市 的新年傳統，邀請所有民眾一同在心跳加速的樂趣下，於大西洋中迎接2026年，「參與者無需任何經驗，只要帶上一條毛巾、一位朋友或陌生人，任何人都行！」

2026年康尼島冬遊活動將於1月1日上午11時舉行，康尼島沙灘則將於早上10時開放；欲查詢更多詳情，可瀏覽coneyislandpolarbearclub.com/annual-new-years-day-plunge/，線上報名將開放至活動當日早上，盡管有興趣的民眾當日到現場也可報名，但主辦方仍建議民眾提前在線上註冊。