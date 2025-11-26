「紐約最神秘之地」哈特島有望對外開放

曾長期作為「紐約市最神秘之地」的哈特島未來有望對外開放參觀。圖為哈特島上的草坪，草地下方即為紐約公共墓地。(取自紐約市公園局願景計畫書)

紐約市 議會日前舉行公聽會，審議一項旨在要求市府當局就哈特島(Hart Island)公共墓地的使用狀況進行全面研究、並評估未來對現狀予以改變的可能性。無人居住的哈特島長期以來一直被紐約市政當局用作公共墓地以安葬無處可歸的逝者，2021年市公園局接手管理權後，逐漸加蓋了一些基礎設施並提出對外開放的方案。市議會的最新提案即是對此改造計畫的回應。

哈特島位於布朗士 以東的海面上，靠近觀光名勝城市島(City Island)和果園海灘(Orchard Beach)。島嶼南北呈條狀，南部擁有醫院等建築遺址，北部則被用作公共墓地。2020年新冠疫情爆發初期，紐約市醫療系統一度崩潰，大量患者集中死亡，其中很多人的遺體被送往哈特島埋葬，島上被集中挖開大量墓穴的新聞照片廣泛流傳，成為表現當時紐約「淪陷」的經典時代寫照。

哈特島1868年被當時的紐約市慈善與懲教局購買，用於安置蘭德 爾島(Randall’s Island)上年齡較大的無家可歸男孩。1872年起，當局開始將哈特島用作集中埋葬場所。該島長期由市懲教局管理，日常工作多由雷克島(Rikers Island)監獄內的在押人員承擔，島上沒有居民，對外也長期保持極為有限的開放，沒有定期渡輪服務，因而也被一些旅行指南稱為「紐約市最神秘的地方」。

2021年，哈特島被移交給市公園局管理，公園局此後逐漸在島上增建了帶有公共衛生間的遊客中心、步道和草坪等設施，為探訪逝者的親屬創造便利，並組織了一些免費導覽團上島參觀。今年7月，公園局發布了一項願景計畫，旨在保留永續性公共墓地永續功能的同時，開放參觀者上島探訪，並對海岸堤防等基礎設施予以改造。

針對這一願景，布朗士市議員阿亞拉(Diana Ayala)提案要求負責公共殯葬服務的市社會服務局對島上的墓葬狀況進行一項徹底研究。根據提案內容，研究內容須全面審查島上現友的墓穴詳情，並評估未來可供埋葬的空間潛力。提案同時要求當局根據上述研究結果，說明島上現未被用於墓葬的空間內是否有可能拆除舊建築和變更土地用途，並評估公園局所提之願景是否會與未來的安葬計畫存在衝突。