冬季戀歌 共享紐約滑冰時光 6熱門場地各有特色

記者顏潔恩╱紐約報導
中央公園的沃爾曼溜冰場最負盛名，位於公園東南角，周圍環繞著自然美景與中城樓群。(本報檔案照)
中央公園的沃爾曼溜冰場最負盛名，位於公園東南角，周圍環繞著自然美景與中城樓群。(本報檔案照)

步入年末假日季，紐約市再次被濃厚的節慶氣息所包圍，各種傳統活動紛紛回歸，為城市增添無限的魅力；除了欣賞梅西百貨華麗的節日櫥窗、漫遊熱鬧的假日市集外，冬季滑冰更是不可或缺的經典體驗，全市多處滑冰場已陸續開放，無論是家人、朋友還是伴侶，都能在冰面上共享溫馨時光，為這個季節留下難忘回憶。

紐約滑冰傳統 橫跨兩世紀

紐約市的滑冰歷史可追溯至超過200年前，17世紀中葉，荷蘭與英國移民定居於此時，便已在曼哈頓下城的結冰池塘與溪流上滑冰；1858年，盡管中央公園尚未完工，但The Lake早已成為熱門的滑冰點，以至於在後來的公園設計藍圖中，這片湖甚至被稱為「滑冰池」，凸顯滑冰作為公園設計的重要元素之一。

紐約市真正的現代滑冰設施，始於1939至40年世界博覽會期間建造的法拉盛草原可樂...
紐約市真正的現代滑冰設施，始於1939至40年世界博覽會期間建造的法拉盛草原可樂娜公園溜冰場。(取自市公園局)

中央公園滑冰場建成後，也促進了其他更多滑冰場的建設，隨著技術進步，19世紀90年代開始出現室內溜冰場，屋頂、劇院、夜總會甚至餐館也引入溜冰場設施，滑冰成為當時風靡一時的娛樂社交活動，鼎盛時期紐約市曾有116座滑冰場。

不過，紐約市真正的現代滑冰設施，始於1939至40年世界博覽會期間建造的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)溜冰場，這個冰場最初用於冰上表演，後來開放成為滑冰與輪滑場地。

這些滑冰場地 你去過了嗎

如今，紐約市遍布大小溜冰場，每一處都承載著各自的歷史與魅力；其中最具代表性的，莫過於中央公園東南角的沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)，冰場四周環繞著公園的自然景致與中城天際線。多部電影也曾在此取景，成為紐約冬季最具標誌性的景點之一，其寬廣的冰面更讓滑冰體驗格外舒適自在。

洛克斐勒中心的溜冰場則以節慶氛圍聞名，遊客不僅能在此滑冰，還能與巨型聖誕樹合影留...
洛克斐勒中心的溜冰場則以節慶氛圍聞名，遊客不僅能在此滑冰，還能與巨型聖誕樹合影留念。(取自The Rink at Rockefeller Center官網)

洛克斐勒中心(Rockefeller Center)的溜冰場則以節慶氛圍聞名，遊客不僅能在此滑冰，還能與巨型聖誕樹合影留念；雖然場地不大，但位置極佳，距離另一個假期熱門打卡景點的「薩克斯第五大道」(Saks Fifth Avenue)百貨公司燈光秀僅數步之遙，滑完冰後便可順道前往欣賞璀璨燈光。

位於時報廣場附近的布萊恩公園溜冰場同樣是冬季的人氣選擇。(取自Bryant Pa...
位於時報廣場附近的布萊恩公園溜冰場同樣是冬季的人氣選擇。(取自Bryant Park@instagram)

位於時報廣場附近的布萊恩公園(Bryant Park)溜冰場同樣是冬季的人氣選擇，由美國銀行贊助打造；冰場一旁設有The Lodge，提供雞尾酒與多樣美食，周邊更集結冬季市集、冰壺咖啡館與冰上碰碰車等活動，是家庭與朋友共度假日時的理想場所。此外，公園附近的紐約公共圖書館也常設展覽，是滑冰後放鬆身心、感受城市文化的絕佳去處。

布碌崙橋公園下的羅布林廣場溜冰場，能一覽布碌崙下城的美景。(取自布碌崙橋公園官網...
布碌崙橋公園下的羅布林廣場溜冰場，能一覽布碌崙下城的美景。(取自布碌崙橋公園官網)

滑冰活動當然不僅限於曼哈頓，布碌崙(布魯克林)同樣有多處熱門場地，例如威廉斯堡的多米諾公園(Domino Park)、布碌崙橋公園下的羅布林廣場(Roebling Plaza)溜冰場，以及展望公園(Prospect Park)等皆各具特色，提供不同風格的景觀與滑冰體驗；想要前往的話，可以瀏覽各場地官網查詢最新資訊與開放時間。

舒適和保暖 溜冰注意事項

各場地的滑冰費用通常分成入場費和溜冰鞋租借兩個部分，依冰場與時間而異，從免費到每人超過50元不等，周末與假日期間的價格較高；租鞋通常在10至20元之間，如果自備的話，則可省下不少錢。

溜冰時確保舒適與保暖最重要，即便滑冰過程中會出汗，但身在戶外依然會很冷，因此一定要分層穿著，可在外套內穿上幾層舒適衣物，例如加毛衣，天氣或活動量大時可以隨時脫掉一層；再來是保暖襪子、手套與帽子，既能保暖又能在不慎摔倒時保護雙手。

時報廣場附近的布萊恩公園，周邊集結冬季市集、冰壺咖啡館與冰上碰碰車等活動。(本報...
時報廣場附近的布萊恩公園，周邊集結冬季市集、冰壺咖啡館與冰上碰碰車等活動。(本報檔案照)

紐約市 中央公園 布碌崙

