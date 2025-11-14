我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

周末好去處╱假日鐵路秀、毛毛蟲互動劇場

記者鄭怡嫣整理

中央車站 假日鐵路秀

紐約交通博物館(New York Transit Museum)位於大中央車站的畫廊，正展出一座「城市中的城市」。這座微縮電氣鐵道模型，穿梭於紐約最壯麗的地標之間，博物館收藏的模型列車從迷你版的大中央車站出發，沿途駛過紐約的著名地標，一路開往北極。這些列車組包括北方鐵路、極地特快車(Polar Express)以及復古地鐵列車。活動免費，地址為曼哈頓東42街89號，民眾可在15日(周六)及16日(周日)上午10時至晚上7時拜訪。

亞洲協會 歌曲創作工作坊

亞洲協會(Asia Society)將舉辦一場適合所有年齡層參與的節奏與歌曲創作工作坊，由Elena Moon Park and Friends樂團帶領，時間為15日下午2時至2時45分。之後，還有一場充滿樂趣的家庭音樂表演。參與音樂家包括Elena Moon Park、廣島明子、John Foti、Colin Brooks以及Yoshi Waki。民眾需提前購票，購票地址為https://shorturl.at/lEmmU。亞洲協會的地址為曼哈頓公園大道(Park Ave)725號。

農莊博物館 蠟燭手作及導覽

布碌崙(布魯克林)威科夫農莊博物館(Wyckoff Farmhouse Museum)，將在15日及16日早上11時至下午3時間，舉辦「農場家庭日-用蠟燭手作點亮你的世界」活動，活動免費，上午場活動適合四至八歲兒童參加，下午場的活動下午1時開始，適合八至12歲青少年參加。同時，威科夫農莊導覽將自中午12時起開放參觀。由於「家庭日」活動同時在室內與戶外舉行，請根據天氣穿著合適衣物，若計畫參加農場活動，請務必穿著包頭鞋。博物館的地址為：5816 Clarendon Road。

「好餓的毛毛蟲」互動劇場

「好餓的毛毛蟲」互動式假日劇場15日起將在曼哈頓舞蹈與藝術中心(Manhattan Movement and Arts)演出。四個由美國最知名兒童繪本作家卡爾(Eric Carle)創作的經典故事，將透過45個充滿魔力的手工木偶、世界級的木偶表演，以及生動的原創音樂栩栩如生地呈現。節目內容包括「好餓的毛毛蟲」、「從頭到腳」、「好安靜的蟋蟀」、以及「夢中的雪」。演出時間為下午2時至下午4時，地址為西60街248號，民眾需至hungrycaterpillarshow.com/nyc/tickets.php購票。

曼哈頓 中央車站 地鐵

蟑螂粉咖啡、螞蟻南瓜飲…北京博物館1杯賣38元：口感不錯

大都會博物館升級照明改採LED 市府撥款2500萬惹議

曼哈頓M42、皇后區Q9 分獲紐約公車「最慢獎」、「最擁擠獎」

曼哈頓M42奪紐約公車最慢獎 最擁擠獎落「它」頭上

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

