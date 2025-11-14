周末好去處╱假日鐵路秀、毛毛蟲互動劇場

大中央車站 假日鐵路秀

紐約交通博物館(New York Transit Museum)位於大中央車站的畫廊，正展出一座「城市中的城市」。這座微縮電氣鐵道模型，穿梭於紐約最壯麗的地標之間，博物館收藏的模型列車從迷你版的大中央車站出發，沿途駛過紐約的著名地標，一路開往北極。這些列車組包括北方鐵路、極地特快車(Polar Express)以及復古地鐵 列車。活動免費，地址為曼哈頓 東42街89號，民眾可在15日(周六)及16日(周日)上午10時至晚上7時拜訪。

亞洲協會 歌曲創作工作坊

亞洲協會(Asia Society)將舉辦一場適合所有年齡層參與的節奏與歌曲創作工作坊，由Elena Moon Park and Friends樂團帶領，時間為15日下午2時至2時45分。之後，還有一場充滿樂趣的家庭音樂表演。參與音樂家包括Elena Moon Park、廣島明子、John Foti、Colin Brooks以及Yoshi Waki。民眾需提前購票，購票地址為https://shorturl.at/lEmmU。亞洲協會的地址為曼哈頓公園大道(Park Ave)725號。

農莊博物館 蠟燭手作及導覽

布碌崙(布魯克林)威科夫農莊博物館(Wyckoff Farmhouse Museum)，將在15日及16日早上11時至下午3時間，舉辦「農場家庭日-用蠟燭手作點亮你的世界」活動，活動免費，上午場活動適合四至八歲兒童參加，下午場的活動下午1時開始，適合八至12歲青少年參加。同時，威科夫農莊導覽將自中午12時起開放參觀。由於「家庭日」活動同時在室內與戶外舉行，請根據天氣穿著合適衣物，若計畫參加農場活動，請務必穿著包頭鞋。博物館的地址為：5816 Clarendon Road。

「好餓的毛毛蟲」互動劇場

「好餓的毛毛蟲」互動式假日劇場15日起將在曼哈頓舞蹈與藝術中心(Manhattan Movement and Arts)演出。四個由美國最知名兒童繪本作家卡爾(Eric Carle)創作的經典故事，將透過45個充滿魔力的手工木偶、世界級的木偶表演，以及生動的原創音樂栩栩如生地呈現。節目內容包括「好餓的毛毛蟲」、「從頭到腳」、「好安靜的蟋蟀」、以及「夢中的雪」。演出時間為下午2時至下午4時，地址為西60街248號，民眾需至hungrycaterpillarshow.com/nyc/tickets.php購票。