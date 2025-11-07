周末好去處／印度燈節 展現多元文化色彩

第十屆「Diwali at Times Square」將於9日(周日)在時報廣場舉行。該活動由印度 駐紐約總領事館協辦。這是一場適合全家參與的多元文化節慶活動，現場將呈現印度傳統舞蹈與音樂表演，並設置燈飾市集。活動高潮是「油燈點亮儀式(Diya Lighting)」，象徵光明與祝福，讓參與者沉浸於節日氛圍。無論是親子還是文化愛好者，都能在此體驗印度節日的色彩與熱情。詳情請見：diwalitimessquare.com。

音樂鑑賞入門講座 提升理解力

由馮季清教授主講的「音樂鑑賞入門五講」系列講座將於8日(周六)在法拉盛 圖書館劇場展開。本次課程將介紹歌曲鑑賞的五大要素，幫助聽眾建立「詞曲唱伴演」的歌曲審美習慣。後續課程將涵蓋交響樂、藝術歌曲、輕音樂以及器樂解讀等內容，通過系統講解，提升音樂理解能力。活動以中文授課，適合音樂愛好者參與。時間為上午10時30分至12時。詳情及報名請見：bit.ly/43JaYR8。

布碌崙 兒童書展 與作家零距離

9日(周日)上午11時至下午3時30分，布碌崙(布魯克林)兒童書展將在布碌崙博物館舉行。現場將匯集近50位布碌崙作家與插畫家，展示故事書、圖畫書、章節書及圖像小說，適合學齡前至中小學生。孩子們可與作家互動、聆聽故事朗讀、觀賞現場繪畫、簽書，以及參加書籍相關的藝術工作坊。此外，還可參觀Oliver Jeffers的互動裝置「Life at Sea」，沉浸在書中的海洋世界。入場包含在博物館門票內，無需另外購票。詳情請見：brooklynmuseum.org/programs/。

洛克菲勒中心聖誕樹 迎新活動

9日(周日)上午7時起，洛克菲勒中心將舉辦「迎接聖誕樹」慶典，帶來一整天的節日活動。精彩內容包括FAO & Peanuts®主題工作坊、史努比見面會、寫給聖誕老人的信件、季節性手作，以及Cynthia Talmadge的Art Sundae創作課，還有節日慶典與音樂表演。詳情請見：rockefellercenter.com/events/meet-the-tree-day-2025/。