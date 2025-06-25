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台二代詩人 張明皚：我用英語寫詩 但中文潛伏在詩中

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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張明皚(左)在現場朗讀詩作並參與「世界詩歌沙龍」對談。(王寅提供，彭宇攝影)
張明皚(左)在現場朗讀詩作並參與「世界詩歌沙龍」對談。(王寅提供，彭宇攝影)

紐約公共圖書館近日與非營利機構「灰光燈」合辦「世界詩歌沙龍」，邀請華裔詩人張明皚(Victoria Chang)於現場朗讀詩作並對談，她表示雖用英語交流與寫作，但中文也是她一整個身分與世界觀的延續，中文語言的節奏與音韻，也影響與滲入她的詩作。

認為中文語調如音樂

張明皚出生在密西根州底特律，父母皆為來自台灣的移民，她的作品圍繞亞裔女性的身分經驗、以及對於失落與哀傷的深層書寫。她在2020年出版、並將於今夏在中國出版中文版的第五本詩集「記逝錄」(OBIT)，以訃文的形式書寫父母與自身的經歷等，囊括多項詩歌大獎並列入當年美國國家圖書獎長名單。最近的第七本詩集「背向世界」(With My Back to the World)，則榮獲英國詩壇最高榮譽之一的「前衛詩歌獎」(Forward Prize for Best Collection)。

談到與中文的聯繫與關係，張明皚在對談中回憶，兒時在家中說的是中文，但隨年歲增長逐漸變成他人說中文時她以英文作答。她的母親是她最常交談的對象，在她過世後，她們之間獨特的一整片的語言世界也隨之消逝，是她生命中巨大的損失，乃至在去世後的三、四年中，她花了很多時間看中文劇集，只是為了再次聽到熟悉的語言聲音。

她說，某種程度的雙語狀態是她的日常經驗，雖然在美出生，但中文對她來說不只是語言，也是一整個身分與世界觀的延續，是父母傳承下的世界，即使不使用中文，它們也悄悄潛伏與滲入她的詩中。對她來說中文像是一種「被分割成許多小塊的語言」(compartmentalized)，它的語調和節奏如同音樂，她對中文的語音和語感秉持好奇，相比詩歌的內容，她更專注的是聲音、顏色與律動，「我想詩人都會將這些節奏內化進自己的創作」。

寫詩像透過文字作畫

張明皚的最新作「背向世界」，每一首詩皆以抽象畫家馬丁(Agnes Martin)的畫作標題為題，張明皚表示，當時父親病重，她愈加悲傷，馬丁在那段時間走進她的生命，她愈發意識到，她們雖身處不同媒介，卻做著相同的事，馬丁在方塊格子裡「書寫」，而她則通過文字作畫，「我從未真正覺得語言是一種完美的媒介，它總是有點不合身，我們擁有『意義』這份禮物，但同時也背負著它的難題，因為創作總是要面對『意義』的問題。」

「灰光燈」創辦人兼詩人王寅說，張明皚是他的好友，也是很好的詩人，自己的作品第一次在紐約時報發表時，便是她擔任編輯所推介。她正處上升階段，近作都與她的華人家庭、身分和父母有關，很有說頭，現場對談時也專業，站得住腳，卻也不枯燥。同為知名詩人及小說家的哈金亦對她讚譽有加，「她成為美國桂冠詩人，是早晚的事」。

亞裔 紐約時報 華人

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