我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

周末好去處／免費戶外星空電影、軍艦開放參觀

記者范航瑜╱整理
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區青少年藝術與社會正義中心(Queens Teens Institute for Art & Social Justice)將24日(周六)晚間5時30分至8時30分舉辦「青少年社交之夜」。(主辦方提供)
皇后區青少年藝術與社會正義中心(Queens Teens Institute for Art & Social Justice)將24日(周六)晚間5時30分至8時30分舉辦「青少年社交之夜」。(主辦方提供)

星空下的機器人故事 免費戶外電影登場

25日(周日)晚8時15分，皇后區Russell Sage Playground將放映動畫電影「野機器人」(The Wild Robot)。故事講述一台流落荒野的機器人如何學習生存並與動物建立情感，是一部兼具娛樂與哲思的家庭電影。觀眾可自備野餐墊或摺疊椅，於草地上觀影，建議提早抵達占位，並準備簡便食物或飲品。活動由市公園局主辦，免費入場，無需預約。地址為皇后大道(Queens Blvd)與68大道(68 Ave)交界處。詳情請見：bit.ly/3SaMHxp

青少年田徑訓練營 含短跑、跳遠和投擲等訓練

24日(周六)上午10時至12時，曼哈頓湯瑪士傑佛森公園(Thomas Jefferson Park)將舉辦歐文斯(Jesse Owens)青少年田徑訓練營，適合六至13歲兒童參加，內容包括短跑、跳遠與投擲等基礎訓練。活動以奧運傳奇運動員歐文斯命名，他曾於1936年柏林奧運贏得四面金牌，為歷史上最具代表性的田徑選手之一。活動免費，無需報名，詳情請見：bit.ly/4jY530J

Y2K電子遊戲熱潮再現 青少年社交之夜鼓勵交友

為鼓勵青少年走出臥室，結識新朋友，皇后區青少年藝術與社會正義中心(Queens Teens Institute for Art & Social Justice)將24日(周六)晚間5時30分至8時30分舉辦「青少年社交之夜」，主題靈感來自電影「歪小子史考特」(Scott Pilgrim vs. the World)。現場將結合Y2K電子遊戲風格與搖滾音樂氛圍，活動內容包括攝影牆互動、音樂表演、電玩靈感小遊戲與免費小吃飲料等。主辦單位鼓勵參與者穿著千禧年代風格服飾出席，展現個人風格。活動地點為Sunken Living Room，免費但僅限青少年參加，須攜帶有效學生證或ID。詳情請見：queensmuseum.org/event/qti-social-night

艦隊周軍艦開放參觀 登艦體驗親子同樂

一年一度的艦隊周(Fleet Week)將於本周末回歸。24日至25日(周六和周日)，曼哈頓西側的86號碼頭(Pier 86)將舉辦多項親子友善活動。民眾可登艦參觀軍艦、近距離觀看海軍等單位的軍事設備展示，並參與互動遊戲與現場音樂表演，讓孩子認識軍事生活與國防知識。部分活動位於無畏號航空母艦博物館戶外平台，開放時間為上午10時起，全天活動免費，適合全家一同參與。詳情請見：intrepidmuseum.org/fleetweek

皇后區 曼哈頓 奧運

上一則

鄧氏中醫疑難雜症華埠診所已喬遷到百老匯東方廣場

下一則

市長參選人 蘭德公布亞太裔社區政綱
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

坐電車、登張保仔號…木村光希代言香港 盛讚如電影迷人

坐電車、登張保仔號…木村光希代言香港 盛讚如電影迷人
港今年第5間…56年海運戲院6╱2熄燈 李小龍曾出席首映

港今年第5間…56年海運戲院6╱2熄燈 李小龍曾出席首映
香港文青女神演技不到位 「老闆」古天樂爆氣震撼教育

香港文青女神演技不到位 「老闆」古天樂爆氣震撼教育
「自駕遊阿姨」穿旗袍走上坎城紅毯：我值得擁有

「自駕遊阿姨」穿旗袍走上坎城紅毯：我值得擁有

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40

紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

2025-05-16 11:47

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛