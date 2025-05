周末好去處／免費戶外星空電影、軍艦開放參觀

皇后區青少年藝術與社會正義中心(Queens Teens Institute for Art & Social Justice)將24日(周六)晚間5時30分至8時30分舉辦「青少年社交之夜」。(主辦方提供)

星空下的機器人故事 免費戶外電影登場

25日(周日)晚8時15分,皇后區 Russell Sage Playground將放映動畫電影「野機器人」(The Wild Robot)。故事講述一台流落荒野的機器人如何學習生存並與動物建立情感,是一部兼具娛樂與哲思的家庭電影。觀眾可自備野餐墊或摺疊椅,於草地上觀影,建議提早抵達占位,並準備簡便食物或飲品。活動由市公園局主辦,免費入場,無需預約。地址為皇后大道(Queens Blvd)與68大道(68 Ave)交界處。詳情請見:bit.ly/3SaMHxp

青少年田徑訓練營 含短跑、跳遠和投擲等訓練

24日(周六)上午10時至12時,曼哈頓 湯瑪士傑佛森公園(Thomas Jefferson Park)將舉辦歐文斯(Jesse Owens)青少年田徑訓練營,適合六至13歲兒童參加,內容包括短跑、跳遠與投擲等基礎訓練。活動以奧運 傳奇運動員歐文斯命名,他曾於1936年柏林奧運贏得四面金牌,為歷史上最具代表性的田徑選手之一。活動免費,無需報名,詳情請見:bit.ly/4jY530J

Y2K電子遊戲熱潮再現 青少年社交之夜鼓勵交友

為鼓勵青少年走出臥室,結識新朋友,皇后區青少年藝術與社會正義中心(Queens Teens Institute for Art & Social Justice)將24日(周六)晚間5時30分至8時30分舉辦「青少年社交之夜」,主題靈感來自電影「歪小子史考特」(Scott Pilgrim vs. the World)。現場將結合Y2K電子遊戲風格與搖滾音樂氛圍,活動內容包括攝影牆互動、音樂表演、電玩靈感小遊戲與免費小吃飲料等。主辦單位鼓勵參與者穿著千禧年代風格服飾出席,展現個人風格。活動地點為Sunken Living Room,免費但僅限青少年參加,須攜帶有效學生證或ID。詳情請見:queensmuseum.org/event/qti-social-night

艦隊周軍艦開放參觀 登艦體驗親子同樂

一年一度的艦隊周(Fleet Week)將於本周末回歸。24日至25日(周六和周日),曼哈頓西側的86號碼頭(Pier 86)將舉辦多項親子友善活動。民眾可登艦參觀軍艦、近距離觀看海軍等單位的軍事設備展示,並參與互動遊戲與現場音樂表演,讓孩子認識軍事生活與國防知識。部分活動位於無畏號航空母艦博物館戶外平台,開放時間為上午10時起,全天活動免費,適合全家一同參與。詳情請見:intrepidmuseum.org/fleetweek