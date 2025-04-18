準備好戴上華麗帽子 復活節遊行周日第五大道登場

往年的華人也非常踴躍參與復活節遊行，與參與者們合影。(本報檔案照)

2025年紐約市復活節 彩帽遊行(Easter Parade and Bonnet Festival)將於20日(周日)登場，這場融合歷史傳統、時尚創意與社區文化的春季盛事，將讓曼哈頓第五大道搖身一變，成為一條充滿色彩與奇想的街頭伸展台，吸引來自各地的民眾共襄盛舉。

紐約復活節彩帽遊行不僅是一場歡樂的節日活動，更是一場對創意的禮讚、對多元文化的擁抱。每年春日，這場遊行以開放、包容、充滿想像力的方式，邀請每一個市民與遊客參與城市的慶典。民眾無需門票、無需資格審查，只需一頂帽，就可參加遊行。

紐約復活節彩帽遊行不僅是一場歡樂的節日活動，更是一場對創意的禮讚、對多元文化的擁抱。(本報檔案照)

百年歷史的城市風景線

紐約復活節遊行的歷史可追溯至19世紀中期，當時上流社會的教徒會在復活節當天，穿著精緻的服飾前往教堂參加禮拜，禮拜結束後則沿著第五大道步行展示裝扮。這樣的傳統逐漸演變為一場全民參與的街頭嘉年華，帽子從禮儀象徵轉變為創意舞台，吸引各年齡層、背景的參與者投入。

如今的彩帽遊行不設報名門檻，也沒有固定隊伍或花車。所有紐約市民與遊客皆可免費參加，唯一的條件是——戴上一頂帽子。帽子的風格愈怪誕、別出心裁，就愈容易成為街頭的焦點。過去有人戴著巨型復活節彩蛋、兔耳造型帽，有人用回收材料製作帽飾，也有人將帽子打造成微型花園或迷你劇場，展現無限創意。

彩帽遊行的魅力不只是裝扮與搞怪，更體現在開放與包容的城市精神，參與者可以是專業設計師、藝術家，也可以是手作愛好者、家庭親子，甚至連寵物都能加入其中。對許多家庭而言，這是一年一度最具儀式感的親子時光，許多小朋友會扮成小兔子、小雛雞、小彩蛋等與父母同行，成為街頭最可愛的風景。

除了趣味造型，彩帽也是表達意見的平台。許多創作者將帽子作為藝術載體，結合環保、社會議題或文化符號，傳達他們對世界的觀察與關懷。整場遊行就像一場行進中的公共藝術展覽，觀者與參與者彼此交流，共同構築春日記憶。

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(本報檔案照)

最佳觀賞點在聖派翠克大教堂

觀賞遊行的最佳地點位於第五大道50至52街之間，尤其以聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)前方最為熱鬧。此處不僅人潮集中，也是最容易看到誇張造型、互動表演與拍照場景的區域。建議觀眾於上午10時前抵達，以便卡位欣賞完整遊行。

遊行雖為自由參與，但仍建議觀眾與攝影者尊重他人隱私，在拍攝前先禮貌詢問。多數參與者樂於與路人合照，甚至主動展示帽飾細節，彼此分享創作靈感。此外，春季天氣變化多端，建議攜帶輕便外套或雨具，以應不時之需。

遊行在20日(周日)上午10時至下午4時間進行，地點從第五大道的49街延伸至57街，聖派翠克大教堂前方路段將是活動的核心區域與觀賞熱點。

2025年紐約市復活節彩帽遊行將於本周日登場。(本報檔案照)

根據市府安排，活動期間第五大道部分路段將封街，主辦單位建議民眾提早出門，搭乘地鐵 前往。民眾可搭乘E、F、B、D、M線地鐵至洛克菲勒中心(Rockefeller Center)站，或搭6號線至51街站，步行至第五大道活動區域，皆相當方便。

如果你正在尋找春天的開始，那麼這個周日，歡迎來到第五大道，戴上你的帽子，加入紐約這個不設限的街頭派對。