我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

準備好戴上華麗帽子 復活節遊行周日第五大道登場

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
往年的華人也非常踴躍參與復活節遊行，與參與者們合影。(本報檔案照)
往年的華人也非常踴躍參與復活節遊行，與參與者們合影。(本報檔案照)

2025年紐約市復活節彩帽遊行(Easter Parade and Bonnet Festival)將於20日(周日)登場，這場融合歷史傳統、時尚創意與社區文化的春季盛事，將讓曼哈頓第五大道搖身一變，成為一條充滿色彩與奇想的街頭伸展台，吸引來自各地的民眾共襄盛舉。

紐約復活節彩帽遊行不僅是一場歡樂的節日活動，更是一場對創意的禮讚、對多元文化的擁抱。每年春日，這場遊行以開放、包容、充滿想像力的方式，邀請每一個市民與遊客參與城市的慶典。民眾無需門票、無需資格審查，只需一頂帽，就可參加遊行。

紐約復活節彩帽遊行不僅是一場歡樂的節日活動，更是一場對創意的禮讚、對多元文化的擁...
紐約復活節彩帽遊行不僅是一場歡樂的節日活動，更是一場對創意的禮讚、對多元文化的擁抱。(本報檔案照)

百年歷史的城市風景線

紐約復活節遊行的歷史可追溯至19世紀中期，當時上流社會的教徒會在復活節當天，穿著精緻的服飾前往教堂參加禮拜，禮拜結束後則沿著第五大道步行展示裝扮。這樣的傳統逐漸演變為一場全民參與的街頭嘉年華，帽子從禮儀象徵轉變為創意舞台，吸引各年齡層、背景的參與者投入。

如今的彩帽遊行不設報名門檻，也沒有固定隊伍或花車。所有紐約市民與遊客皆可免費參加，唯一的條件是——戴上一頂帽子。帽子的風格愈怪誕、別出心裁，就愈容易成為街頭的焦點。過去有人戴著巨型復活節彩蛋、兔耳造型帽，有人用回收材料製作帽飾，也有人將帽子打造成微型花園或迷你劇場，展現無限創意。

彩帽遊行的魅力不只是裝扮與搞怪，更體現在開放與包容的城市精神，參與者可以是專業設計師、藝術家，也可以是手作愛好者、家庭親子，甚至連寵物都能加入其中。對許多家庭而言，這是一年一度最具儀式感的親子時光，許多小朋友會扮成小兔子、小雛雞、小彩蛋等與父母同行，成為街頭最可愛的風景。

除了趣味造型，彩帽也是表達意見的平台。許多創作者將帽子作為藝術載體，結合環保、社會議題或文化符號，傳達他們對世界的觀察與關懷。整場遊行就像一場行進中的公共藝術展覽，觀者與參與者彼此交流，共同構築春日記憶。

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(本報檔案照)

最佳觀賞點在聖派翠克大教堂

觀賞遊行的最佳地點位於第五大道50至52街之間，尤其以聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)前方最為熱鬧。此處不僅人潮集中，也是最容易看到誇張造型、互動表演與拍照場景的區域。建議觀眾於上午10時前抵達，以便卡位欣賞完整遊行。

遊行雖為自由參與，但仍建議觀眾與攝影者尊重他人隱私，在拍攝前先禮貌詢問。多數參與者樂於與路人合照，甚至主動展示帽飾細節，彼此分享創作靈感。此外，春季天氣變化多端，建議攜帶輕便外套或雨具，以應不時之需。

遊行在20日(周日)上午10時至下午4時間進行，地點從第五大道的49街延伸至57街，聖派翠克大教堂前方路段將是活動的核心區域與觀賞熱點。

2025年紐約市復活節彩帽遊行將於本周日登場。(本報檔案照)
2025年紐約市復活節彩帽遊行將於本周日登場。(本報檔案照)

根據市府安排，活動期間第五大道部分路段將封街，主辦單位建議民眾提早出門，搭乘地鐵前往。民眾可搭乘E、F、B、D、M線地鐵至洛克菲勒中心(Rockefeller Center)站，或搭6號線至51街站，步行至第五大道活動區域，皆相當方便。

如果你正在尋找春天的開始，那麼這個周日，歡迎來到第五大道，戴上你的帽子，加入紐約這個不設限的街頭派對。

復活節 地鐵 紐約市

上一則

周末好去處／紐約復活節活動開跑 彩蛋尋寶遍布全市

下一則

市長參選人移民政策辯論 齊批亞當斯
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

復活節彩蛋工藝 德國這民族傳承千餘年

復活節彩蛋工藝 德國這民族傳承千餘年
復活節的蛋怎麼破了

復活節的蛋怎麼破了
移民執法緊張 芝墨裔社區取消5月5日節遊行

移民執法緊張 芝墨裔社區取消5月5日節遊行
移民執法緊張 芝墨裔社區取消慶祝5月5日節大遊行

移民執法緊張 芝墨裔社區取消慶祝5月5日節大遊行

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍