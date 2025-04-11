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布朗士夜市、托騰堡免費導覽 周末好去處

記者顏潔恩整理
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布碌崙「人類層」藝術展

由布碌崙(布魯克林)藝術之家(Brooklyn Art Haus)策展的「人類層」(The Human Layer)藝術展已於本周開幕，將從即日起至5月29日(周四)免費展出；該展覽集結多個視覺藝術家的作品，主題圍繞全球氣候危機。據悉，「人類層」被科學家用來指作地殼之上的一個時代，隨著人類不斷開發地球面貌，不可抹滅的印記將永久地存在。藝術家則通過作品帶出地球不斷在變化的景觀、社會活動、以及人類的遷移，試圖擴大和改變旁觀者的看法。該展覽將在布碌崙藝術之家藝廊舉行，地址是布碌Marcy大道24號，免費入場、但鼓勵上網定票，更多詳情可訪www.bkarthaus.com。

曼哈頓「傑基羅賓森」日

1947年4月15日，布碌崙道奇隊的傑基羅賓森(Jackie Robinson)成為第一位登上大聯盟賽場(MLB)的非裔美國人，他的運動生涯隨後也激發無數個運動員，前大聯盟會長賽立格(Bud Selig)因而將每年4月15日定為「傑基羅賓森」日。在紐約市，市公園局將於12日(周六)在曼哈頓公園舉辦第四屆傑基羅賓森日活動，屆時將有音樂舞蹈表演、棒球比賽和遊戲、美食和手工攤販販售等，歡迎家長帶孩童參與。時間是當日中午12時至下午4時，地點是傑基羅賓森公園的Harlem Bandshell，地址是西148街和Bradhurst大道。

布朗士夜市

布朗士夜市(Bronx Night Market)是曼哈頓上城區規模最大的活動，在這裡能夠體驗到布朗士行政區的獨特文化和美食，也通過商品展現當地社區的韌性、創造力和自豪感，為當地的文化豐富性、經濟活力都做出很大的貢獻。今年，這個標誌性市場擁有超過30個當地攤販參與，主辦方預計每次會吸引超過4000名遊客。夜市將從本月起的每周六至10月25日間回歸，時間是中午12時至傍晚7時，地址是布朗士Fordham廣場1號，入場免費。

皇后區托騰堡免費導覽

貝賽歷史學會(Bayside Historical Society)將從4月起的每月第二個周日舉行托騰堡(The Castle in Fort Totten)免費導覽，由學會的員工或義工帶領訪客走訪城堡和欣賞展覽。該城堡是紐約市現存較精美的哥德復興式建築之一，於1887年竣工，當時作為重要的軍事用途使用。本月的活動將於4月13日(周日)進行，提供下午1時、以及下午2時兩個場次，導覽時間為45分鐘。訪客無需付費、但需預約，可瀏覽baysidehistorical.org/events註冊信息。

布朗士 布碌崙 曼哈頓

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