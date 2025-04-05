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「自由開放麥」投稿談自由 最高獎金800元

記者許君達／紐約報導
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中文「自由開放麥」即日起接受投稿，鼓勵華人積極講出自己追求自由的故事，或闡述對自由的理解。(活動海報)
中文「自由開放麥」即日起接受投稿，鼓勵華人積極講出自己追求自由的故事，或闡述對自由的理解。(活動海報)

面向全球華人的中文「自由開放麥」項目於3月成立，並即日起開始接受公眾投稿。投稿者可將自己對自由的思考、或追求自由的個人經歷濃縮在一段五至15分鐘的演講影片內，主辦方每三個月會評選出本季度最佳投稿，最高獎金達800元。

根據要求，演講者需要詮釋對「自由」這一含義的理解，內容可以是個人故事、也可以是觀點的輸出，演講的形式和風格不限，但語言使用必須文明、避免暴力或侮辱性言詞。投稿影片需要確保音質和畫質的清晰，為保障個人隱私或安全，可在錄製時遮臉或使用變聲器。

錄製完成後，可將影片電郵至[email protected]，主辦方會將入圍的影片上傳至YouTube和社群平台進行傳播。投稿將不設截止日期，但每三個月會根據評委和網路評選綜合評比，選出一等獎一名，獲獎金800元、二等獎兩名，獎金為500元、以及三等獎三名，獎金為300元。

「自由開放麥」項目由來自世界各地的華人團隊發起，旨在鼓勵討論和對話，在中文世界內創造一個開放的話語生態。團隊成員簡奈表示，熱愛自由的中國人分布在世界各地，但由於缺乏適當的教育和訓練，成長在中國的人通常演講能力有限，但在「牆外」這個可以自由發聲但眾聲喧嘩的世界，把思考、感受或經歷大聲地表達出來又是至關重要的，因此她與一眾志同道合者決定發起這樣一個項目，鼓勵大家積極投稿，進行有意義的表達和討論。

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