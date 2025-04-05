華埠新開小酒館「Ha's Snack Bar」 紐時讚：紐約最令人激動餐廳

華埠格蘭街地鐵站附近的餐廳「Ha's Snack Bar」，被紐約時報稱為「紐約最令人激動的餐廳」。(記者曹馨元／攝影)

在華埠 格蘭街(Grand St.)地鐵站附近的餐廳酒館「Ha's Snack Bar」，自於去年12月開張以來，幾乎每日座無虛席，紐約時報 也稱之為「紐約最令人激動的餐廳」；而這家融合法式、越南 式料理的主廚曾任職於中餐廳「龍山小館」，融合料理的盛行也體現出華埠社區如今的多元化趨勢。

「Ha's Snack Bar」是越南裔主廚何先生(Anthony Ha)及太太Sadie Mae Burns-Ha的夫妻店，餐館沒有固定菜單，兩位主廚會根據自己當日的喜好與靈感，在小黑板上手寫下即日菜色；從特色洋蔥湯、焗蝸牛，到越式燉牛肉、蒸肉餅，主廚並不將自己侷限於某一菜系的概念，更以包容和創新作為制定菜單的原則。紐約時報食評人稱他們兩位是「獨一無二、改變遊戲規則的天才」。

值得一提的是，這對主廚夫妻相識於同在「龍山小館」任職之時，「龍山小館」從西岸紅到東岸，由韓裔名廚博文(Danny Bowien)於2012年在曼哈頓華埠開設紐約首店，以四川風味的啤酒醃製泡菜和宮保燻牛肉聞名。本報曾報導，因受新冠疫情衝擊，「龍山小館」華埠店最終在2020年歇業。

但「龍山小館」當年的暴紅證明，跳脫傳統中餐料理思維、以創新手法結合東西方食材的方式頗行之有效；而如今，「Ha's Snack Bar」也延續了「龍山小館」不設限的精神，以獨創性和自由度吸引了大批擁躉。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，融合菜系在市場上的成功證明了人們嘗試新口味的意願；他也指出，中國菜系眾多，中餐本身就具有相當的多元性，「以前老華僑都是吃粵菜，川菜引入的時候也是造成轟動」。而在他看來，這樣的創新餐館選擇在華埠開張，於華埠的多元開放也是好事。