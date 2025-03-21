春遊史島寄興圓 探蘇州園林之美

寄興園分為大園和小園兩個部分，以「黑、白、灰」為主色調。(圖片摘自溫港文化中心植物園官方Instagram)

3月中，紐約市 已褪去冬日的蕭瑟，回升至華氏50度的氣溫催生出綠芽；美好春色裡，踏青成了每個家庭必不可少的餘興活動，而藏匿在史泰登島 (Staten Island)的蘇州園林「寄興園(New York Chinese Scholars Garden)」以其別緻的亭台樓閣，在紛雜的都會外，呈現了獨具一格的中式春景，是春遊的必訪之處。

寄興園位於史島的溫港文化中心植物園，占地面積超4萬3000平方呎，仿照中國蘇州園林設計建造而成。(圖片摘自溫港文化中心植物園官方Instagram)

全美首座 留院的姊妹園

寄興園位於史島的溫港文化中心植物園 (Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)，占地面積超4萬3000平方呎，仿照中國蘇州園林設計建造而成，也是世界文化遺產蘇州「留院」的姊妹園；寄興園內花木、假山、遊廊、水榭相映成景，充滿東方文化色彩。

寄興園內亭台堂榭、曲橋飛廊、花街鋪地、雲牆月洞應有盡有。(圖片摘自溫港文化中心植物園官方Instagram)

蘇州工匠 赴美雕琢而成

這座純正蘇式園林於1985年開始籌備興建，歷時13年之久，於1998年落成。園林所用的建築材料，包括屋頂和地磚、柱子和橫梁、門窗、橋梁等等，均在中國蘇州製造，並由40名來自蘇州的藝術家和工匠，花費六個月在紐約修建而成。此外，寄興園由史島植物園、紐約市政府、中國中外園林建設公司和眾多華僑集資建設，凝聚了多方心血，讓它在地表眾多、文化各異的紐約也成為了不起的建築奇蹟。

寄興園內花木、假山、遊廊、水榭相映成景，充滿東方文化色彩。(圖片摘自溫港文化中心植物園官方Instagram)

曲徑通幽 沉穩色調靜心

寄興園分為大園和小園兩個部分，以「黑、白、灰」為主色調，主要建築包括聽松堂、步筠小院、宜靜軒、擁翠山房、枕流間、別蘆小院和綠轉廊等，均以明式粉牆黛瓦建造而成。園內亭閣林立、湖石奇巧、回廊轉折，曲徑通幽，參觀者漫步園中，可於細微中見宏遠、於精巧中探得幽深。

在寄興園的正門上，有久居美國的書畫名家王己千揮毫寫就的「寄興園」牌匾；而在聽松堂與大池之間，砌有一幅「松鶴延年」的圖騰，利用陶瓷、碗盞和啤酒瓶等的大小碎片鑲嵌組成。此外，上層涼亭也由相似的馬賽克結合而成，工匠們希望將這兩種材料作為美中兩國和諧與團結的象徵。

園內亭閣林立、湖石奇巧、回廊轉折、曲徑通幽，參觀者漫步園中，可於細微中見宏遠、於精巧中探得幽深。(圖片摘自溫港文化中心植物園官方Instagram)

草木石景 地道蘇州風格

寄興園內亭台堂榭、曲橋飛廊、花街鋪地、雲牆月洞應有盡有，園內的一草一木，一石一景都透著地道蘇州園林的風格和神韻，充滿了詩情畫意；據了解，中國哲學家認為，曲折的橋梁小徑也能幫助觀者避開邪靈。有趣的是，花園的建造過程中沒有使用任何釘子或膠水，相反，所有木材都是通過中國傳統建築中精密的榫卯結構連接。

寄興園內花木、假山、遊廊、水榭相映成景，充滿東方文化色彩。(圖片摘自溫港文化中心植物園官方Instagram)

春日踏青 聽文史老故事

溫港文化中心植物園在3月的每個周末都會舉辦寄興園參觀導覽，開始時間分別為中午12時與下午2時，每場導覽時長為1小時30分鐘。此外，普通門票為每人10元，學生與長者可享受9元的折扣價，溫港文化中心會員也另有9折優惠。

有興趣的讀者可在線上購票(https://shorturl.at/p0wHW)後，在教堂路(Chapel Road)與涼亭路(Gazebo Road)交口的訪客資訊站集合，導覽員將在此迎接參觀者，踏上一場文化與歷史交織的旅程。

與此同時，溫港文化中心植物園也在周末舉辦多場植物種植相關的體驗工作坊，在春日供市民學習樹木覆土、樹枝修剪維護等頗為實用的技能，讀者可前往官網了解更多細節https://shorturl.at/yGd8J。