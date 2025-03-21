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周末好去處／布碌崙植物園 音樂紀念疫情逝者

記者曹馨元／紐約報導
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在2021年，紐約市作曲家葛頓(Michael Gordon)就曾在布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)的櫻花大道上，每小時播放特別譜寫的樂曲，以紀念在新冠疫情中不幸逝世的人。

今年，為致敬疫情五周年，這支5分31秒的音樂將以「被愛過(loved)」為題，於即日起至30日、每日上午10時到下午5時，在櫻花大道上播放。此外，3月22日(周六)，42人組成的樂團將從中午12時至下午4時帶來特別的現場表演，觀賞演出不需額外付費。市民可以在賞春景的同時駐足緬懷因疫情而離開的逝者。

紐約植物園蘭花展 滿園花開現春色

位於布朗士的紐約市植物園(New York Botanical Garden)將從即日起至4月27日，舉辦「蘭花展：墨西哥現代主義(The Orchid Show: Mexican Modernism)」。在溫暖的春日裡，植物園內姿態各異的數千枝蘭花、流水潺潺的瀑布，更是讓人彷彿置身熱帶天堂中。

因其極高的生物多樣性和包容的生態系統，墨西哥有超過1300種蘭花，其中約40%都是特有品種；本次蘭花展更是以墨西哥現代主義建築師巴拉岡(Luis Barragán)為靈感，將花卉與空間藝術結合，帶來難得的探索體驗。

以奇珍為靈感的服飾 展現物件之美

「奇珍櫃」一詞來源於德文Wunderkammern，指的是源起16世紀歐洲的「百寶箱」，不僅是各種有趣物品的集合，也是廣闊自然世界與人類文明的體現。而紐約時尚設計學院博物館(Museum of FIT)的新展「時尚奇觀(Fashioning Wonder)」則展現了數百件以奇珍櫃內珍稀寶物為靈感的服飾，透過其稀有性、美觀性及獨創性激發觀眾的好奇心。

該博物館擁有全世界數量最多、質量最高的服飾收藏之一，而本次「時尚奇觀」中的展品幾乎全部來自永久館藏。展覽將從即日起舉辦至4月20日，門票免費。

紐約客百年展 通過雜誌回溯歷史

作為全國最受推崇的刊物之一，「紐約客(The New Yorker)」雜誌的影響輻射美國文化、政治與學術界。紐約客在2025年邁入創刊百年紀念，而紐約市公共圖書館也舉辦紐約客百年展，透過我們豐富館藏揭示全美最重要雜誌的迷人歷史。

展品包括舊雜誌封面、稀有手稿、創刊文件等等，其中亮點包括柯波帝(Truman Capote)所著文學經典冷血(In Cold Blood)的排版草稿、紐約客首個網站界面的複製品等。展覽將舉辦至2026年2月。

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