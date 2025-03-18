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參展MoCCA藝術節 丁柏晏、陳沛珛讚紐約觀眾熱情

記者許君達／紐約報導
台灣漫畫家丁柏晏(左)和陳沛珛(右)，參加2025年紐約漫畫及卡通博物館藝術節。這是他們首次來到紐約，紐約觀眾的熱情給他們留下了深刻印象。(記者許君達／攝影)
台灣漫畫家丁柏晏(左)和陳沛珛(右)，參加2025年紐約漫畫及卡通博物館藝術節。這是他們首次來到紐約，紐約觀眾的熱情給他們留下了深刻印象。(記者許君達／攝影)

2025年紐約漫畫及卡通博物館藝術節(MoCCA Arts Festival)15至16日在曼哈頓舉行，台灣藝術家丁柏晏(筆名日安焦慮)和陳沛珛與駐紐約台北文化中心聯合前往參展。兩人均為首次造訪紐約，紐約觀眾的熱情和不吝讚美令他們印象深刻。

MoCCA藝術節創始於2002年，每年均能吸引來自世界各地的大量獨立漫畫及卡通作家參展，觀眾則包括紐約本地的漫畫愛好者以及美國各地的策展人或出版商，為一年一度的業內盛會，藝術節長期與紐文中心合作，推介台灣創作者來美交流。

陳沛珛此次帶來兩部繪本、兩部圖像小說以及部分周邊產品。她表示，紐約觀眾與歐洲相似，比亞洲人普遍更熱情，不吝惜表達他們對創作者的讚賞，即使無意購買，也通常會主動上前與創作者交流。而在收到畫家為他們創作的似顏繪後，每位觀眾都笑得很開心。包括台灣在內的亞洲觀眾則普遍內斂，「如果沒有想買，就會躲得遠遠的，盡量避免與我們互動。」

丁柏晏也對紐約觀眾的熱情印象深刻。他還觀察到，歐美展會上的中老年觀眾很多，他們的興趣點也很廣泛，無論哪種風格的作品，都有興趣一看。但在台灣，漫畫類展會則更像是一場年輕人的聚會，觀眾的口味也涇渭分明，比如，喜歡日漫的觀眾就幾乎不會踏足美式漫畫，展會常會變成小圈子的聚會。

漫畫和繪本具有故事性，需用文字貫穿整個作品。但陳沛珛發現，紐約觀眾多數還是會從圖像本身開始觀賞，只要畫的內容和風格足夠吸睛，語言並未帶來很大的障礙。因此，雖然她帶來的作品以中文為主，但紐約觀眾仍能被吸引。

丁柏晏透露，本次參展，賣出了蠻多書，也有美國本地的獨立書店前來接洽。此外，參展的同行也會主動來到他們的攤位前推薦熟識的出版商，展會氛圍非常融洽。

曼哈頓

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