3/17聖派翠克節 體驗紐約愛爾蘭風情 15萬人上街狂歡

遊行活動現已不僅限愛爾蘭裔參與,來自紐約各地的社區組織和警察、消防等公務機構均會派員參加,平均每年會有15萬人加入遊行隊伍。(主辦方提供,Dominick Totino攝影)

每年3月17日的聖派翠克節(St. Patrick Day)是全球愛爾蘭裔最盛大的節日,據傳說,這是最早將福音傳播到愛爾蘭島的天主教聖徒聖派翠克過世的日子;在這一天,人們穿上綠色的服裝,戴上象徵聖派翠克的三葉草裝飾,走上街頭狂歡與暢飲。

在美國歷史中,愛爾蘭裔移民 占有重要的一頁。19世紀中葉,被英國殖民的愛爾蘭島發生大饑荒,數百萬愛爾蘭人被迫飄洋過海來到北美新大陸。在正值工業化黃金時代的美國,愛爾蘭新移民迅速成了支撐起美國工廠流水線的主力。

愛爾蘭裔 與華人糾葛

雖然祖籍國分處歐亞大陸兩端,但早期的愛爾蘭裔和華裔移民在美國卻有著複雜的糾葛。當愛爾蘭勞工剛剛在美國站穩腳跟不久,更能吃刻苦耐勞的華工也開始飄洋過海來到美國,在飯碗被搶的焦慮和白人至上的種族主義情緒加持下,部分愛爾蘭裔團體和工會領袖在「排華法案」的出台過程中發揮重要的作用。

不過,華人群體的韌性最終既戰勝政治上的打壓,也反過來「蠶食」掉愛爾蘭裔移民最初的家園。比如,如今曼哈頓華埠 的中心地帶,便曾是紐約最早的愛爾蘭社區。在19世紀初葉,華埠所在的「五點區」(Five Points)是愛爾蘭裔勞工的貧民窟,內部人口密度極高,犯罪和疾病肆虐,曾被英國作家狄更斯(Charles Dickens)描繪為「窮困與墮落的象徵」。

到了19世紀晚期,新湧入的義大利裔和華裔移民逐漸進占了這片靠近海港和市政府的地方,延續至今的華埠和小義大利也用各自獨特的文化特質,幾乎徹底抹去了愛爾蘭人曾經留下的痕跡。

今天,建成於1815年的舊聖派翠克大教堂(The Basilica of St. Patrick's Old Cathedral)是愛爾蘭文化在華埠附近的唯一留存,它是紐約歷史上第一座天主教的主教座堂,位於茂比利街(Mulberry St)263號,教堂內的裝飾古樸,建於1845年的管風琴至今仍然能夠演奏,地下墓穴也開放導覽參觀,裡面埋葬著多位知名的紐約愛爾蘭裔人物。

大遊行 紐約綠色海洋

作為大西洋沿岸最大的港口和工業中心,紐約是全球最大的離散愛爾蘭裔聚居地之一。紐約聖派翠克節大遊行的歷史可追溯至1762年,比美國的歷史都要悠久。最初的遊行來自於一些在殖民地英軍中服役的愛爾蘭士兵組織,他們穿上在家鄉遭到禁止的綠色服裝,盡情講家鄉語言、唱愛爾蘭歌曲並演奏愛爾蘭風笛,盡享伴隨著鄉愁的自由。隨後,這種儀式形成風潮,也逐漸成了紐約重要的歷史傳統。

除新冠疫情期間外,聖派翠克節大遊行在260餘年的歷史長河中從未間斷過,儀式也基本原汁原味地保留了傳統。來自紐約各地的愛爾蘭裔社團或教會各自組隊,演奏著傳統風笛,載歌載舞地走過第五大道上的聖派翠克大教堂。如今,來自紐約各界的其他團體和官方機構也會派員參與遊行,成為全民盛事。

2025年度聖派翠克節大遊行將於3月17日(周一)上午11時開始,遊行隊伍的出發地點為曼哈頓44街,沿第五大道北行,經聖派翠克大教堂前的主席台後,繼續行至79街,第五大道兩側的任何位置都是良好的參觀地點。今年的遊行共有數百個團隊參與,人數超過15萬。

在遊行進行的同時,位於終點附近的美國愛爾蘭文化中心(American Irish Historical Society)也將開放,向賓客提供美食、飲品,並帶來富有愛爾蘭特色的踢踏舞、風笛、鼓樂和合唱表演,門票50元,購票網址https://reurl.cc/eG0an7,地址是第五大道991號。如果想了解更多愛爾蘭裔在紐約的歷史,也可前往附近不遠的紐約城市博物館(Museum of the City of New York),館內設有愛爾蘭移民專題展區,地址是第五大道1220號。