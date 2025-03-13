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台裔雕塑家郭家瑄 把紐約當水族館探索城市體驗

記者顏潔恩╱紐約報導
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郭家瑄此次展出於「夢想之城」的雕塑作品。(取自Thomas VanDyke Gallery官網)
郭家瑄此次展出於「夢想之城」的雕塑作品。(取自Thomas VanDyke Gallery官網)

位於布碌崙(布魯克林)日落公園的Thomas VanDyke Gallery，將帶來名為「夢想之城」(City of Dreams)的雙人藝術家展覽，以他們的視角來看待紐約市的多元；其中台裔雕塑家郭家瑄(John Kuo)是此次展出的藝術家之一，他的雕塑作品將紐約視為一個夢幻般的水族館，訴說著各種不同的故事。

據介紹，「夢想之城」通過郭家瑄和拉珂(Valeri Larko)兩位藝術家截然不同又互補的視角，去探索城市環境的面貌；其中，拉珂以身臨其境的現場繪畫，捕捉紐約工業邊緣不斷變化的景觀，例如橋梁、棧橋、廢棄建築物等，對她而言，這座城市是一段活生生的歷史，被遺忘的空間揭示了層層變化、衰敗和復原力。

而郭家瑄的作品則是恰恰相反，以超現實、具象的雕塑引導著城市生活的短暫體驗，這些體驗是由記憶、遷徙和對歸屬感的追求塑造而成；郭家瑄將紐約市視為一個夢幻般的水族館，讓人們和地方在焦點中忽隱忽現，他們的生活會在轉瞬即逝的時刻裡交織在一起，他的雕塑將城市元素與人體形態融為一體，反映出存在與缺席、連結與孤立的支離破碎的敘事。

郭家瑄是一名台灣雕塑家，曾在紐約藝術學生聯盟(Art Students League of New York)就讀，如今是名雕塑鑄造技術講師，他擅長將日常觀察的人事物轉化為雕塑作品，將生命中轉瞬即逝的瞬間變成永恆；他的作品曾獲得多個獎項，也曾在新北市立鶯歌陶瓷博物館、以及紐約市藝廊展出。

郭家瑄於台灣南部出生長大，後來才搬到紐約，在這個移民城市，他有著一種漂泊的感覺，這令他開始反思「家」這個曾認為理所當然的概念；對他而言，紐約市就像個水族館，充滿著流動性、每日都有吸引他眼球、或是意想不到的場景，這些也成為他的靈感來源。

「夢想之城」藝術展將在15日(周六)舉辦開幕儀式，一直開放至4月12日(周六)，地點是位於日落公園的Thomas VanDyke Gallery，地址為布碌崙39街434號。

台裔雕塑家郭家瑄。(取自Thomas VanDyke Gallery官網)
台裔雕塑家郭家瑄。(取自Thomas VanDyke Gallery官網)
郭家瑄此次展出於「夢想之城」的雕塑作品。(取自Thomas VanDyke Ga...
郭家瑄此次展出於「夢想之城」的雕塑作品。(取自Thomas VanDyke Gallery官網)

紐約市 日落公園 布碌崙

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