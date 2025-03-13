歌劇「猴王悟空」將登美舞台 紐約座談分享幕後故事

(左起)座談由司馬勤主持，包樂斯、黃若、黃哲倫分享「猴王悟空」的幕後故事。(記者范航瑜╱攝影)

由作曲家黃若、劇作家黃哲倫為舊金山 歌劇院打造的歌劇「猴王悟空」盡管尚未登場，已然引發熱議。主創團隊日前來到古根漢美術館(Solomon R. Guggenheim Museum)舉辦座談。座談由藝評人司馬勤(Ken Smith)主持，黃若、黃哲倫與導演包樂斯(Diane Paulus)分享幕後故事，並談及自身與悟空的連結。

「猴王悟空」材自明代經典小說「西遊記」開篇，以英語與中文演唱，融合歌劇、舞蹈與大型偶戲，講述靈明石猴為求長生的歷險。劇中既有深海龍宮到天庭與眾神交鋒的激戰場面，也有觀音、菩薩吟誦佛經的片段。

黃哲倫表示，自己在洛杉磯 出生長大，童年與中國文化交集不多，直至20多歲才接觸「西遊記」譯本，後來在司馬勤及其夫人李正欣(Joanna Lee)贈送的畫本輔助下，加深了對此故事的理解。他認為，美猴王打破外界對中國人集體主義的刻板印象，以鮮明個性和反叛精神贏得喜愛。

黃若自幼在中國成長，啟蒙於上海美術電影製片廠的「大鬧天宮」，對美猴王深感著迷，甚至曾在幼兒園時試圖「逃學」只為看動畫。他坦言，將悟空的故事搬上歌劇舞台是他長久以來的夢想，「他真實、有缺點、會犯錯，但與我們並無不同，他是我們的一部分。」

「我們的世界滿是西方的超級英雄，但猴王悟空是來自亞洲的至尊英雄。除了華人 在過去幾個世紀裡愛慕他以外，世界各地的人民也越來越喜歡他，」黃若表示。「我希望這位東方超級英雄可以在亦真亦幻的舞台上重生，在任何動蕩的年代為人們照亮希望的指路明燈。 」