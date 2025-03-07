春暖踏青避開擁擠人潮 紐約市小眾公園悠遊

在炎炎夏日，綠畝公園成為了附近居民和上班族最受歡迎的避暑勝地。(取自Greenacre公園官網)

春暖花開，氣溫回升，又到了踏青的季節，公園成了人們放鬆身心的熱門去處。提到紐約的公園，許多人首先想到的可能是中央公園或紐約植物園 等較熱門的選擇，但其實紐約市 還隱藏著許多小眾、鮮為人知的花園。這些小眾綠色空間同樣能帶來自然之美與寧靜，且少了擁擠的人潮，很適合想要放慢腳步、享受春天美好的當地居民與遊客。以下是四個不可錯過的小眾花園，讓你在繁忙的都市中找到一片寧靜的綠洲。

6BC植物園隱藏在東村的街角，由志願者全權管理，是一片讓人忘卻都市喧囂的綠洲。(取自6BC植物園Instagram)

6BC植物園 忘卻都市喧囂

6BC植物園隱藏在曼哈頓 東村的街角，由志願者全權管理，是一片讓人忘卻都市喧囂的綠洲。走進花園後，你會發現蜿蜒的步道交錯，周圍是茂密的綠植與繽紛的花卉，完全遮擋了外界的高樓，讓人彷彿瞬間進入另一個世界。這裡四季皆有不同的植物綻放，春天的櫻花、夏天的鬱鬱蔥蔥、秋天的金黃樹葉，讓整個園區生機勃勃，隨時來訪都能有不同的驚喜。

6BC植物園最吸引人的亮點之一就是它的樹屋。(取自植物園Instagram)

而這個植物園最吸引人的亮點之一就是它的樹屋，這座樹屋隱藏在花園深處，坐在其中，你可以拿起一本書，沉浸於鳥鳴與微風交織的寧靜氛圍中，感受與大自然親密接觸的美好。除了欣賞美景，6BC植物園還經常舉辦教育講座、園藝課程和志願者活動，為民眾提供與自然互動的機會。

6BC植物園的四季皆有不同的植物綻放，春天的櫻花、夏天的鬱鬱蔥蔥、秋天的金黃樹葉，總有美景。(取自植物園Instagram)

6BC植物園位於東6街624號，坐落在B和C大道之間，每年4月至10月開放，具體時間為周末中午12時至下午6時，周三到周五下午5時到8時。門票免費，但歡迎捐款以維持。

面對著瀑布，綠畝公園內還擺放著多張桌椅供民眾使用。(取自Greenacre公園官網)

Greenacre公園 自然秘境

在曼哈頓中城這片鋼筋水泥的叢林中，綠畝(Greenacre)公園像一顆隱藏的寶石，等待被人發現。踏入公園的那一刻起，你就能感受到水的流動與生命力。入口處，一座抽象石雕靜靜地矗立，水從雕塑中緩緩滲出，滴落到下方的水池中，發出輕柔的聲響。沿著水道漫步，會看到更讓人驚艷的美景--一座瀑布。瀑布上方有一處樹蔭開口，陽光透過樹梢灑在水面上，波光粼粼、分外清新。瀑布的水聲不僅掩蓋了城市的喧囂，還營造出一種天然的寧靜氛圍，讓人彷彿置身於遠離塵囂的自然秘境。

綠畝公園內令人驚艷的瀑布。(取自Greenacre公園官網)

面對著瀑布，公園內還擺放著多張桌椅，可供遊客們放鬆、聊天或享用午餐。此外，水分的蒸發還帶來了天然的降溫效果，使得公園內的氣溫顯著低於周圍街區。在炎炎夏日，這裡更是成為了附近居民和上班族最受歡迎的避暑勝地。

在曼哈頓中城這片鋼筋水泥的叢林中，綠畝公園像一顆隱藏的寶石。(取自Greenacre公園官網)

公園地址為東51街217號，門票免費，從4月1日起開放，春季開放時間為每日早上8時至下午6時。

位於布朗克斯河濱區的波浪山莊，是一座結合歷史、自然與文化的獨特莊園。(取自山莊Instagram)

波浪山莊 結合歷史與文化

位於布朗克斯河濱區(Riverdale)的波浪山莊(Wave Hill)，是一座結合歷史、自然與文化的獨特莊園，其於1966年被指定為紐約市地標，坐落在俯瞰哈德遜河的大片土地上，一低頭就能俯瞰哈德遜河和布朗克斯的岩壁，是紐約市區內最美景點之一。

冬天的波浪山莊，銀裝素裹，分外美麗。(取自山莊Instagram)

波浪山莊有美麗的花園、登山步道、展覽，非常適合全家一同出遊走春。莊園擁有廣闊的植物園和多座溫室，種植了各種珍稀植物和花卉。此外，莊園內還設有藝術畫廊，定期舉辦展覽，展示當地藝術家的作品，為遊客提供文化與自然的雙重享受。

莊園全年開放，時間為周二至周日上午10時至下午4時30分、票價為10元，每周四為免門票日。地址為布朗士獨立大道(Independence Avenue)4900號。