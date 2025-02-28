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周末好去處╱免費健走、學習製作高架花圃、堆肥

記者尤昱程整理
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免費健走團體活動

健走團體活動(Walking Group)將於3月1日(周六)，早上10時至上午11時，在曼哈頓東河濱水長廊(Pier 35 in East River Waterfront Esplanade)舉行。這項免費健走計畫將幫助民眾活動身體，並與社區中的其他人建立聯繫。活動將由Shape Up NYC的指導員帶領，從團體熱身開始，接著進行適合各種程度與步調的健走鍛煉，最後以放鬆與伸展收尾。報名請至https://reurl.cc/XZzOAe

都市農場冬季堆肥

冬季堆肥活動(Winter Composting)將於3月1日(周六)，上午10時至下午1時，在布朗士蘭德島都市農場(Urban Farm at Randall's Island)舉行。本活動由Big Reuse主辦、NYC Compost Project協辦，將展示三槽堆肥系統，從處理廚餘與庭院廢棄物、到翻攪堆肥、篩選完成的堆肥。此活動不僅能幫助減少垃圾掩埋場的廢棄物，降低溫室氣體排放，還能製作可用於公園、花園及公共綠地的天然土壤改良劑，是推動社區生態永續的好機會。活動需提前註冊，詳情請見https://reurl.cc/nqKQYd

打造木製高架花圃

木製高架花圃工作坊(Building a Wooden Raised Bed for Food Gardening)將於3月1日(周六)，上午11時至下午2時，在布碌崙(布魯克林)紅門花園(Red Gate Garden)舉行。本次實作課程適合初學園藝者及未曾使用電動工具的人，將教授如何打造木製高架花圃，適用於種植食用或觀賞植物。課程涵蓋木工基礎，包括裁切、組裝與固定材料，參與者將在三小時內學習搭建技巧，並獲得製作其他簡易花園結構的信心。本活動由NYC Parks GreenThumb主辦，GreenThumb為全美規模最大的都市社區園藝計畫，維護紐約市超過550座社區花園，推動環境正義，致力於打造更公平、安全與綠意盎然的城市。活動免費對外開放，詳情請見https://reurl.cc/86krYy

發掘你的She-Ro力量

「She's On Point: 發掘你的She-Ro力量」將於3月1日(周六)，上午11時至下午2時，在曼哈頓雀爾喜休閒中心(Chelsea Recreation Cente)舉行，慶祝全國女孩與女性運動日(National Girls & Women in Sports Day)。活動包含籃球、排球、足球、舞蹈健身課程、瑜伽、冥想、皮拉提斯、循環訓練，以及手作藝術、巨型遊戲等，適合各年齡層參與。活動免費對外開放，請攜帶鎖具保管個人物品，報名請聯繫[email protected]，活動地址是紐約西25街430號。 

曼哈頓 布朗士 足球

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