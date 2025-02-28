紐約植物園「蘭花展」登場爭豔 墨西哥現代主義盛宴

植物園工作人員整理與照料蘭花，確保植物展區的維持與展示效果。(取自紐約植物園)

紐約植物園 (New York Botanical Garden, NYBG)今年再度推出年度蘭花展，今年主題命名為「蘭花展：墨西哥 現代主義」(The Orchid Show: Mexican Modernism)，以墨西哥文化與建築為靈感，結合壯觀的蘭花裝置，呈現傳統與當代藝術交融的視覺盛宴。

靈感來自建築師巴拉甘

今年的蘭花展主題圍繞「墨西哥現代主義」展開，靈感來自墨西哥著名建築師巴拉甘(Luis Barragán)的作品，他以大膽的色彩、極簡的幾何造型與光影運用聞名於世。展覽透過巴拉甘的設計語彙，結合繽紛的蘭花與熱帶植物，打造出充滿異國風情的視覺體驗。

展覽最引人注目的，是那些受巴拉甘建築啟發的多彩展區，大量使用鮮明的粉紅色、亮黃色、深藍色與赭紅色作為背景，營造出強烈的視覺對比，使蘭花的色彩更加突出。這些色彩不僅展現了墨西哥文化的活力，也與蘭花的自然形態相互呼應，讓人聯想到當地傳統的手工藝、織品與壁畫藝術。

水景裝置搭配橙色牆面與綠植牆，展區內不同花卉與熱帶植物錯落排列。(取自紐約植物園)

多層次的幾何花卉拱門排列，通道內鋪設石板步道，兩側綠植與蘭花交錯排列。(取自紐約植物園)

蘭花在水景與光影綻放

此外，展覽中特別重現了巴拉甘標誌性的「水景與光影」設計，利用水池與倒影創造出如詩如畫的空間，讓蘭花的姿態與色彩在光線的變化中顯得更加靈動。

展覽不僅展示蘭花之美，也呈現墨西哥多樣的生態環境。數千朵蘭花來自熱帶雨林到乾燥高原，展現其適應不同環境的獨特姿態。策展團隊精心設計場景，讓訪客彷彿穿梭於墨西哥的都市與鄉村花園之間。

蘭花迷將有機會近距離觀察來自全球的珍稀品種，並學習蘭花的生長環境與照護方式，而對於喜愛藝術與設計的觀眾而言，這場展覽更像是一場墨西哥建築與文化的沉浸式旅程。園方也安排了專業導覽與解說，讓訪客能夠深入了解展覽背後的概念與設計靈感。

獨特蘭花之夜 熱情派對

訪客在「蘭花之夜」舉杯共飲，於植物園溫室內享受社交與音樂表演。(取自紐約植物園)

今年的蘭花展同樣推出「蘭花之夜」(Orchid Nights)，為21歲以上的訪客提供更獨特的夜間體驗。在這些特定的周六夜晚，植物園將變身為一場熱情洋溢的墨西哥風格夜間派對，結合現場音樂、舞蹈與特調雞尾酒，讓參觀者在燈光渲染的蘭花景觀中，感受不同於白天的氛圍。

夜晚的燈光特別設計，投射在展覽場景與蘭花裝置上，使得整個空間彷彿浸泡在流動的色彩之中，與巴拉甘建築強調的光影效果相互輝映。現場還有墨西哥音樂表演與舞蹈，讓訪客可以一邊欣賞蘭花，一邊沉浸在拉丁美洲的熱情氛圍中。此外，園方特別準備了一系列墨西哥風味雞尾酒與小吃，如瑪格麗塔(Margarita)、龍舌蘭調酒(Tequila Cocktails)等，讓參觀者能夠邊小酌邊感受這場文化與自然交織的盛宴。

這場夜間活動不僅提供了一種與眾不同的賞花方式，也讓蘭花展變得更加多元化，適合情侶約會、朋友聚會，或是單純想體驗紐約夜生活的訪客。由於活動門票有限，建議提前預訂，以確保能夠參與這場獨特的夜間活動。門票價格視參觀時段與活動類型而有所不同，標準門票包含植物園的一般入場費，而「蘭花之夜」則需額外購票，僅限21歲以上訪客參加。