我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：川普想弄掉澤倫斯基 烏克蘭的噩夢在後頭

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

周末好去處／洛克威海灘創作水彩畫

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於22日(周六)，在皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)的「Arverne East」自然保護區，舉辦海邊創作水彩畫(Watercolors by the Seaside)活動。活動將從上午10時持續一個小時，邀請所有喜愛繪畫與大自然的市民參與。參與家庭不僅能在海灘背景下揮灑創意，還有機會學習專業的水彩畫技巧，此外，巡遊者的團隊成員將與到場者分享關於海洋保護的重要知識，闡述海灘在維護健康海洋生態系統中的關鍵作用。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/8Tl1k。

★紐約客100周年紀念

曼哈頓公共圖書館(NYPL)將從22日(周六)起，舉辦「紐約客的一個世紀」(A Century of The New Yorker)紀念活動，慶祝紐約出版物之一「紐約客」迎來百年華誕。活動將展示這本雜誌自1925年創刊以來的歷史，包括舊封面、珍稀手稿、照片、創刊文獻等，以及展示該雜誌美學特點的漫畫藝術檔案。圖書館表示，紀念活動將持續一年，旨在讓觀眾深入了解這本影響深遠的雜誌如何塑造國內文化、政治與知識生活。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/Lbf5X。

★微縮火車模型展覽

紐約交通博物館(New York Transit Museum)本月在大中央車站(Grand Central)舉辦「第20屆火車展」，展出多款微縮火車模型與都市景觀，如帝國大廈與布碌崙(布魯克林)大橋等。民眾可欣賞模型火車依序啟程，穿越模擬河流與樹林，最終抵達終點。參與者還能通過歷史照片和講解，認識火車發展如何影響紐約都市的演變歷程。該免費活動開放時間為工作日上午10時至下午7時、周末上午10時至下午6時，位於42街與公園大道(42nd Street & Park Ave.)的穿梭通道中，詳情可參考https://shorturl.at/4zqbZ。

★前總統華盛頓誕辰紀念

市公園局(NYC Parks)將從22日(周六)上午11時至12時30分，在布碌崙的華盛頓公園(Washington Park)，舉辦首任總統喬治·華盛頓(George Washington)誕辰293周年的紀念活動，詳解華盛頓一生奮鬥歷程及其對國家獨立事業貢獻，同時設互動體驗區與手作坊，供到場者製作生日賀卡並參與歷史問答。活動期間，無論家庭或獨自參與者，都能藉寓教於樂方式，感受歷史並激發對自由與民主精神的共鳴。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/ZnlrO。

布碌崙 圖書館 皇后區

上一則

現代汽車榮獲九項Car and Driver編輯首選大獎

下一則

紐約客談/ 地地鐵執法人員增加 犯罪少了嗎
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙竊賊強闖公寓 偷走大量郵件包裹

紐約布碌崙竊賊強闖公寓 偷走大量郵件包裹
紐約客談／川普揮刀堵車費 先別高興太早

紐約客談／川普揮刀堵車費 先別高興太早
嘻哈文化少不了它 紐約推出運動鞋展

嘻哈文化少不了它 紐約推出運動鞋展
川普政府終止紐約堵車費 MTA提告 紐約州長挺收費

川普政府終止紐約堵車費 MTA提告 紐約州長挺收費

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊