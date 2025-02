周末好去處／洛克威海灘創作水彩畫

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於22日(周六),在皇后區 洛克威海灘(Rockaway Beach)的「Arverne East」自然保護區,舉辦海邊創作水彩畫(Watercolors by the Seaside)活動。活動將從上午10時持續一個小時,邀請所有喜愛繪畫與大自然的市民參與。參與家庭不僅能在海灘背景下揮灑創意,還有機會學習專業的水彩畫技巧,此外,巡遊者的團隊成員將與到場者分享關於海洋保護的重要知識,闡述海灘在維護健康海洋生態系統中的關鍵作用。活動免費,詳情可參考https://shorturl.at/8Tl1k。

★紐約客100周年紀念

曼哈頓公共圖書館 (NYPL)將從22日(周六)起,舉辦「紐約客的一個世紀」(A Century of The New Yorker)紀念活動,慶祝紐約出版物之一「紐約客」迎來百年華誕。活動將展示這本雜誌自1925年創刊以來的歷史,包括舊封面、珍稀手稿、照片、創刊文獻等,以及展示該雜誌美學特點的漫畫藝術檔案。圖書館表示,紀念活動將持續一年,旨在讓觀眾深入了解這本影響深遠的雜誌如何塑造國內文化、政治與知識生活。活動免費,詳情可參考https://shorturl.at/Lbf5X。

★微縮火車模型展覽

紐約交通博物館(New York Transit Museum)本月在大中央車站(Grand Central)舉辦「第20屆火車展」,展出多款微縮火車模型與都市景觀,如帝國大廈與布碌崙 (布魯克林)大橋等。民眾可欣賞模型火車依序啟程,穿越模擬河流與樹林,最終抵達終點。參與者還能通過歷史照片和講解,認識火車發展如何影響紐約都市的演變歷程。該免費活動開放時間為工作日上午10時至下午7時、周末上午10時至下午6時,位於42街與公園大道(42nd Street & Park Ave.)的穿梭通道中,詳情可參考https://shorturl.at/4zqbZ。

★前總統華盛頓誕辰紀念

市公園局(NYC Parks)將從22日(周六)上午11時至12時30分,在布碌崙的華盛頓公園(Washington Park),舉辦首任總統喬治·華盛頓(George Washington)誕辰293周年的紀念活動,詳解華盛頓一生奮鬥歷程及其對國家獨立事業貢獻,同時設互動體驗區與手作坊,供到場者製作生日賀卡並參與歷史問答。活動期間,無論家庭或獨自參與者,都能藉寓教於樂方式,感受歷史並激發對自由與民主精神的共鳴。活動免費,詳情可參考https://shorturl.at/ZnlrO。