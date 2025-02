華文作家協會2新書 講述2代華人移民故事

發表會吸引多位華文作家、文化界人士及讀者參與。(主辦方提供)

紐約華文作家協會近日舉行新書發表會,介紹兩部新書——文集「此心安處是吾鄉」與小說「888數字的愛與神聖負擔」(888 Love and the Divine Burden of Numbers),分別記錄第一代與新世代華人移民 的經歷,探討身分認同與文化適應的議題。

「此心安處是吾鄉」由上屆會長鄭啟恭、副會長石文珊及資深編輯黎庭主編,收錄43位華裔 作家文章,記錄他們在紐約的生活經歷,以及如何在異鄉找到歸屬感。

石文珊表示,書名取自蘇東坡詞句「此心安處是吾鄉」,意指移民在不同環境中的安身立命。書中涵蓋不同世代的華人移民故事,包括遷徙經歷、文化適應與身分認同等話題。

其中,記者曾慧燕的文章「心泰身安是歸處」回顧她幼年因政治因素失去受教育機會,1979年移居香港,從電子廠工人到報社記者,1983年獲得香港最佳記者獎,1989年赴美求學,並在美國發展事業。她在書中寫道:「哪裡有自由,哪裡便是我最後的歸宿。」

華裔作家張宇洋(Abraham Chang)的小說「888數字的愛與神聖負擔」則聚焦新世代華裔的成長與自我探索。故事以1990年代的紐約為背景,講述主角王陽(Young Wang)在移民家庭成長,深受東方數字學、流行文化與音樂電影影響。他在紐約大學求學期間,與伊蕾娜(Erena)相識,展開一段關於愛情與身分認同的探索,並在過去的五段感情經歷中尋找「888」——最圓滿的愛與人生方向。

小說運用第二、第三人稱敘事,融合信件、訪談與意識流等形式,呈現主角在文化衝突與家庭期望下的成長歷程。張宇洋表示,這本書不僅是對電影、音樂與流行文化的回顧,也希望讓讀者看到新世代華人的內心世界,以及他們在美國社會中的經歷。