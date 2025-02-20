華文作家協會2新書 講述2代華人移民故事

發表會吸引多位華文作家、文化界人士及讀者參與。(主辦方提供)

紐約華文作家協會近日舉行新書發表會，介紹兩部新書——文集「此心安處是吾鄉」與小說「888數字的愛與神聖負擔」(888 Love and the Divine Burden of Numbers)，分別記錄第一代與新世代華人移民 的經歷，探討身分認同與文化適應的議題。

「此心安處是吾鄉」由上屆會長鄭啟恭、副會長石文珊及資深編輯黎庭主編，收錄43位華裔 作家文章，記錄他們在紐約的生活經歷，以及如何在異鄉找到歸屬感。

石文珊表示，書名取自蘇東坡詞句「此心安處是吾鄉」，意指移民在不同環境中的安身立命。書中涵蓋不同世代的華人移民故事，包括遷徙經歷、文化適應與身分認同等話題。

其中，記者曾慧燕的文章「心泰身安是歸處」回顧她幼年因政治因素失去受教育機會，1979年移居香港，從電子廠工人到報社記者，1983年獲得香港最佳記者獎，1989年赴美求學，並在美國發展事業。她在書中寫道：「哪裡有自由，哪裡便是我最後的歸宿。」

華裔作家張宇洋(Abraham Chang)的小說「888數字的愛與神聖負擔」則聚焦新世代華裔的成長與自我探索。故事以1990年代的紐約為背景，講述主角王陽(Young Wang)在移民家庭成長，深受東方數字學、流行文化與音樂電影影響。他在紐約大學求學期間，與伊蕾娜(Erena)相識，展開一段關於愛情與身分認同的探索，並在過去的五段感情經歷中尋找「888」——最圓滿的愛與人生方向。

小說運用第二、第三人稱敘事，融合信件、訪談與意識流等形式，呈現主角在文化衝突與家庭期望下的成長歷程。張宇洋表示，這本書不僅是對電影、音樂與流行文化的回顧，也希望讓讀者看到新世代華人的內心世界，以及他們在美國社會中的經歷。