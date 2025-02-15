臺灣漫遊錄講座 楊双子分享創作心路

「臺灣漫遊錄」文學講座，曼哈頓公共圖書館舉行，作者楊双子(右一)分享創作心得。(記者劉梓祁／攝影)

台灣作家楊双子 (Shuang-Zi Yang)以長篇小說「臺灣漫遊錄」(Taiwan Travelogue)在去年獲得「國家圖書獎」(National Book Award)的翻譯文學獎後，於近日在東西兩岸舉辦文學講座，並於14日(周五)在曼哈頓公共圖書館 (NYPL)分享創作靈感和過程。

本次兩岸巡迴講座由台灣文化部支持，及駐紐約台北文化中心與駐洛杉磯台灣書院共同策畫，邀請楊双子及譯者金翎(Lin King)在紐約市三地和南加州五地展開講座。當日在圖書館的活動，共吸引線上及線下近300人參與。

此次座談主題為「跟千鶴小姐一起漫遊：『臺灣漫遊錄』的虛構工程」。此小說以1938年日治時期下的台灣為背景，透過鐵道旅遊與美食故事，勾勒殖民地台灣的歷史與文化樣貌。此書以「麻薏湯」、「壽喜燒」等12道台日點心、菜餚為章節主題，重建當時的生活風貌與人際關係，刻畫出日本 與台灣女性之間的情感交流，同時探討性別、文化與歷史等議題。

「臺灣漫遊錄」文學講座，曼哈頓公共圖書館舉行，作者楊双子(右一)分享創作心得。(記者劉梓祁／攝影)

楊双子分享，旅行和美食是書的核心要素，因此也親自品嘗了許多在台灣仍然存在的食物，且若某些建築或遺址依然存在，自己也會去現場參觀並仔細研究建築特色。她還表示，更希望以一個「譯者」的角度創作此書，從而更好的為讀者提供歷史背景的註解。

她說，台灣歷經了兩個連續的殖民時期，從日本接管台灣到國民黨政府接管，導致官方語言從日語轉變為國語，可視為「台灣人經歷了兩次語言斷裂。」她說，「百年前的台灣人既不說日語，也不說國語，卻被迫適應這些語言，因此從某種意義上來說，這本書的作者就像是一名譯者。」

楊双子還發現，在檢視大量的口述歷史時，雖然可以找到關於女性在日本及其殖民帝國內的線索，但這部分女性卻很少被記錄下來。目前，兩人已在合作新作品，且翻譯工作已完成，但還未有出版時間表。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強也到場表示，兩人的成就不僅是個人才華的肯定，也展現了台灣文學在國際舞台上的影響力與深度。