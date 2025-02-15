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紐約愛樂農曆新年音樂會 超動感聽覺饗宴

記者曹馨元／紐約報導
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陳怡(左)也盛讚樂團、小提琴獨奏家梁仁模(中)及指揮呂天貽(右)，「從精神到技術都呈現地特別好」。(圖片由主辦方提供)
陳怡(左)也盛讚樂團、小提琴獨奏家梁仁模(中)及指揮呂天貽(右)，「從精神到技術都呈現地特別好」。(圖片由主辦方提供)

紐約愛樂樂團近日在曼哈頓林肯中心舉辦第14屆農曆新年音樂會，本次音樂會由華裔指揮家呂天貽執棒、韓國小提琴家梁仁模(Inmo Yang)演藝華人作曲家陳怡的「中國民族舞組曲」；同時，音樂會後的慶典表彰了慈善家陳妤女士，她也是首位獲此殊榮的華人。

紐約愛樂樂團近日在曼哈頓林肯中心舉辦第14屆農曆新年音樂會，共2000餘人到場觀...
紐約愛樂樂團近日在曼哈頓林肯中心舉辦第14屆農曆新年音樂會，共2000餘人到場觀看。(圖片由主辦方提供)

音樂會以熱情鼓舞的「春節序曲」拉開序幕，隨後由「愛麗絲夢遊仙境」歌劇中的開場曲「瘋狂茶話會」，將觀眾帶入奇幻瑰麗的境地；整場演奏以陳怡的「中國民族舞組曲」到達高潮，通過小提琴或旖旎、或雀躍的演繹，在旋律中具象化了獅子舞、秧歌及新疆舞，為觀眾帶來極具創新的聽覺體驗。

出生、成長於中國廣東的作曲家陳怡介紹，她在民族舞組曲中致敬了家鄉汕頭的獅子舞，並以小提琴及樂隊模仿嗩吶吹奏的聲音；而秧歌一曲中，樂隊成員則通過嘴部發聲、模仿打擊樂，描繪了一個秧歌隊從遠處走來的場景；新疆舞的旋律採用維吾爾族的古典音樂木卡姆，以不同於西方古典樂的七拍節奏帶來創新聽感。演出後，陳怡也盛讚樂團、小提琴獨奏家及指揮，「從精神到技術都呈現地特別好。」

小提琴家梁仁模表示，此次演奏民族舞組曲的體驗讓他覺得趣味十足，而樂曲中獨特的中華元素也讓身為韓國人的他感覺有「血液上的共通性」。梁仁模認為，中華音樂的獨特之處在於其中的純粹。

指揮家呂天貽首次執棒紐約愛樂樂團，以「難忘、興奮、激動」三個詞總結了自己此次演出的體驗。呂天貽出生於上海，成長在紐西蘭；她的家人也為了這次演出，專程從上海和紐西蘭飛到紐約。

音樂會後的慶典表彰了慈善家陳妤女士(右)，她也是首位獲此殊榮的華人。左為唐骝千。...
音樂會後的慶典表彰了慈善家陳妤女士(右)，她也是首位獲此殊榮的華人。左為唐骝千。(圖片由主辦方提供)

而在本次音樂會後的慶典晚宴，也創下史上最高籌款紀錄，共籌得超過200萬元；主辦方表示，這筆資金將用於支持紐約愛樂的教育項目、中國巡演等。慈善家、紐約愛樂董事會成員陳妤在晚宴上受到表彰，唐骝千、紐約愛樂主席兼首席執行官馬思藝(Matias Tarnopolsky)等人出席。

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