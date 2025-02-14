周末好去處／華埠農曆新年花車大遊行

作為華埠 年度最盛大的節慶活動之一，第27屆農曆新年花車大遊行將在16日(周日)舉行。活動期間，各式花車、古董車、超級跑車將亮相，為節日氛圍增色。觀眾可在最有華埠特色的核心街區與舞龍舞獅和歡慶的人群合影，也可轉動手中的彩花，用類似炮竹的爆響和飄飛的彩紙為新的一年祈福。花車大遊行在當日下午1時開始，主舞台及出發地點為曼哈頓 勿街(Mott St.)交擺也街(Bayard St.)處，遊行路線涵蓋勿街及東百老匯等華埠主要街道。

森林小丘農曆新年舞獅慶典

皇后區 森林小丘亞裔協會(FHAA)將於15日(周六)舉辦第十屆舞獅慶典。屆時，華人傳統舞獅表演與亞洲文化舞蹈表演將帶觀眾體驗一場富有亞洲味道的蛇年新年慶典。除舞蹈外，還有抽獎活動，幸運觀眾不僅能體驗年味，還能帶禮物回家。活動邀請所有社區居民和遊客免費參加，時間是15日下午2時至4時，地點為皇后區森林小丘的瑞吉屋儲蓄銀行(Ridgewood Savings Bank)前，地址為皇后大道(Queens Blvd)107-55號。

沃爾沃汽車曼哈頓農曆新年慶典

沃爾沃汽車曼哈頓展廳響應紐約各地慶祝農曆新年的熱潮，也將在15日(周六)下午舉辦一場慶典活動。活動面向所有人開放，無論是不是沃爾沃的車主，均可參加。慶典期間將有舞龍舞獅、鋼琴音樂會、DJ表演、麻將體驗等豐富的活動，還有珍珠奶茶和亞洲風味小食可供體驗，適合全家前往。對沃爾沃汽車有興趣的民眾還將獲得特別試駕機會，體驗沃爾沃的純電動和油電混動新產品，參加試駕者還會獲得豐富禮品。活動時間為15日下午2時至5時，地址曼哈頓第十一大道565號。活動免費參與，但需預約，網址是https://reurl.cc/zpRqOQ。

英伍德山觀白頭海鵰

白頭海鵰(Bald Eagle)是美國國鳥，象徵著自由、力量和獨立。由於近年來的保育工作獲得成功，白頭海鵰已不再是瀕危物種，在美國東海岸不難看到他們的身影。冬春季節是觀賞野生白頭海鵰的最佳時間段，紐約市公園局的專業護林員將於15日(周六)帶領市民在曼哈頓最後的「淨土」英伍德山公園尋找白頭海鵰的蹤跡。活動免費參與、無需註冊，時間為15日上午10時至11時30分，集合地點位於曼哈頓英伍德山公園南側，具體地址是戴克曼街(Dyckman St.)交派森大道(Payson Ave.)處入口。