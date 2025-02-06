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紀念150萬喪生猶太兒童 紐約展覽重現「安妮之家」

編譯尤寶琪／即時報導
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紐約「猶太歷史中心」(Center for Jewish History)在1月27日推出「安妮．法蘭克之展」(Anne Frank: The Exhibition)，並在展覽中重現「安妮之家」。美聯社
紐約「猶太歷史中心」(Center for Jewish History)在1月27日推出「安妮．法蘭克之展」(Anne Frank: The Exhibition)，並在展覽中重現「安妮之家」。美聯社

奧斯威辛(Auschwitz)納粹集中營解放80周年，紐約「猶太歷史中心」(Center for Jewish History)在1月27日推出「安妮．法蘭克之展」(Anne Frank: The Exhibition)，並在展覽中重現「安妮之家」。

這個「安妮之家」完整複製重現，當初安妮和姊姊瑪戈(Margot)與父母奧托(Otto)和伊迪絲(Edith)以及其他四名猶太人，曾經躲藏了兩年的阿姆斯特丹公寓，展出各種日常生活用品，讓人們對這位著名日記作家的生活，有新的認識。安妮後來被捕並被送往德國伯根-伯爾森(Bergen-Belsen)集中營，並在1945年死於集中營，年僅15歲。

這次展覽是安妮之家首次在荷蘭首都以外的地方展出；位在阿姆斯特丹的安妮之家，是歐洲參觀人數最多的歷史遺跡之一。安妮之家博物館負責人利奧波德(Ronald Leopold)表示，有鑒於近年高漲的反猶太主義浪潮，這個展覽可以說是尤為及時。

以下是這場展覽中，值得注意的展品。

安妮的明信片

這位少女用電影明星和皇室成員的照片，裝飾她與牙醫普費弗(Fritz Pfeffer)同住的房間，包括英國王室的伊莉莎白公主和瑪格麗特公主、葛麗泰嘉寶(Greta Garbo)和琴姐羅傑絲(Ginger Rogers)等人。隨著年齡的增長，她對藝術的興趣也越來越濃厚，並在電影明星的明信片上，貼上米開朗基羅雕像的照片。

法蘭克家族瓷器

弗蘭克家族的精美瓷器，全都放在這棟建築物中。這些瓷器是1925年德國製，或許讓伊迪絲想起了她出生並感到親近的家鄉。法蘭克一家在1933年離開德國來到荷蘭，希望逃避日益高漲的反猶太主義。「伊迪絲在荷蘭始終不開心。伊迪絲是德國人，她很想念德國。她的荷蘭語學得不是很好，」安妮表弟巴迪．艾利亞斯幾十年後在一次訪問中說道。

安妮幼兒園班級照片

這場展覽的最後，是安妮的幼稚園班級照片。在照片中的32名兒童中，有15名是猶太人，其中五人躲藏或在集中營中倖免於大屠殺，其他十名青少年則全都被殺害。在「大屠殺紀念日」(Holocaust Remembrance Day)這天，利奧波德表示：「我們緬懷150萬名猶太兒童，僅因為他們是猶太人就因此被奪去了生命的。」

一名參觀者在看安妮幼稚園班級照片。歐新社
一名參觀者在看安妮幼稚園班級照片。歐新社

猶太 德國 納粹

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