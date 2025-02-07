周末好去處／曼哈頓沉浸式茶文化節

在曼哈頓下城WSA舉辦的沉浸式茶文化節CHA CHA Festival，從茶及飲茶儀式汲取靈感，帶領參與者探索茶的香氣、質感、色彩與風味。現場提供來自不同地區的各式茶葉、茶點與小食，還設有麻將遊戲區，二樓更提供免費的穴位貼耳針灸服務。活動於2月的每個周末中午12時至晚上7時在水街(Water St.)161號舉行，詳情請訪問aaartsalliance.org/events/cha-cha。

雪鴞降臨布朗士動物園

如果你是「哈利波特」系列的粉絲，那你一定對可愛又富有魅力的雪鴞(Snowy Owls)不陌生，牠們曾是巫師最忠實的夥伴，如今，紐約市民有機會親眼目睹這些稀有且神秘的生物：一對雪鴞剛剛在布朗士動物園(Bronx Zoo)安家。民眾可以前往猛禽展區觀賞雪鴞，該區還展示了王禿鷹、金鵰以及翼展達十呎、為歐亞最大鵰類的灰背鵰。動物園營業時間為上午10時至下午4時30分，紐約市居民可憑紐約市民卡 IDNY免費參觀，詳情請訪問bronxzoo.com。

惠特尼博館25歲以下免費

得益於藝術家梅雷圖(Julie Mehretu)200萬元的捐贈以及董事會成員赫斯(Susan Hess)的額外捐款，自去年12月中起，惠特尼美國藝術博物館 將對所有25歲以下的年輕人免費開放三年。梅雷圖表示此舉旨在讓更多年輕人接觸當代藝術，並推動藝術討論與發展。目前博物館正在展出非洲裔舞蹈家艾利(Alvin Ailey)的特別展覽，本周末是最後一周。博物館於周末上午10時30分至下午6時開放，詳情請訪問whitney.org。

熨斗區公共藝術展「Winter Glow」

曼哈頓中城熨斗區日前推出了兩件色彩繽紛的互動公共藝術作品，分別是Perséides Studio的「鑽石」(The Diamonds)和Mirari的「光譜」(Spectrum)，將展出至2月28日(周五)。「鑽石」由三座13呎高的發光結構組成，觀眾與之互動時，結構會隨之旋轉並演奏音樂家Stefie Shock創作的原創旋律；「光譜」則邀請行人跨越環形裝置，觀察聲音如何在空間中傳播並點亮雕塑的各個部分，詳情請訪問flatironnomad.nyc/winter-glow。