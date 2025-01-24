台灣音樂劇勸世三姐妹 登上紐約外百老匯

以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，24日登上紐約外百老匯，將連演四天。（照片由主辦方提供）

台灣「現象級」原創音樂劇「勸世三姊妹」(Don’t Cry, Dancing Girls)於本月成功進軍外百老匯 一級戰區，團隊23日開啟紐約巡演，劇團希望透過該劇能夠創造跨文化的連結。

「勸世三姊妹」在台灣巡演創下場場爆滿的成績，劇團導演曾慧誠與台方製作人林易衡、美方製作人丁墾(Ken Dingledine)24日(周五)邀請業界人士參與在曼哈頓鼎泰豐舉行開幕茶會。

「勸世三姊妹」劇情以台灣雲林虎尾宋家三姊妹多年未回鄉，陰錯陽差捲入遺產繼承糾紛，並藉此開始學習「牽亡歌陣」，卻在過程中透過生者與亡者之間的對話，解開家族纏繞已久的心結，三人也逐漸療癒過往創傷。故事圍繞愛、死亡與家庭，並融入台灣傳統牽亡文化，在台演出便造成轟動，甚至創下場場秒殺完售佳績，成為台灣音樂劇進軍國際市場敲門磚之一。

以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，24日登上紐約外百老匯，將連演四天。（照片由主辦方提供）

台灣的音樂劇「勸世三姊妹」24日登上紐約外百老匯，將連演四天。（照片由主辦方提供）

台灣的音樂劇「勸世三姊妹」24日登上紐約外百老匯，將連演四天。（照片由主辦方提供）

本次演出採「音樂劇音樂會」形式，劇情、音樂與服裝皆有所更動，此外也另加上英文字幕幫助理解，更邀請首位在美國演出音樂劇「芝加哥」的台灣演員薛定洲(Albert Hsueh)擔任旁白敘事者的角色，盼海外觀眾在此改動下能更貼近故事核心。

製作人丁墾表示，自己初在高雄欣賞時便大為震驚，除觀眾年齡較他想像得更加多元外，人們又哭又笑，甚至跟著叫罵的活潑模樣也深深打動他。他認為，演員將傳統文化融入現代音樂劇的表現方式是業界首屈一指，但要將跨文化與語境的內容帶到美國，並且讓不了解此背景的海外觀眾仍能產生情感上的共鳴，仍要在細節上做許多調整，這也是雙方合作時最重視的一點。

丁墾曾打造東尼獎「紅磨坊」，並引進「澤西男孩」、「鐵達尼號」等音樂劇至大中華地區演出，是本次勸世團隊來美的重要推手之一。

導演曾慧誠曾旅居紐約數年，他透露，劇本自2021年開始發想，演出後也在台灣獲得許多正面評價，很開心在丁墾等經驗豐富的百老匯製作人協助下，能踏上紐約世界級的舞台。台灣方製作人林易衡也表示，這次進軍紐約醞釀了一段時間，但最為珍貴的是能以「勸世三姊妹」為台灣文化外銷海外創造新的里程碑。團隊希望透過不同的行銷方式，能吸引更多不熟悉音樂劇文化的圈外觀眾，並打開劇場的大門，注入更多元的能量。

「勸世三姊妹」本次於紐約「Theatre Row」有99個座位的第五廳初試啼聲，目前23日、24日、25日共4場次僅開放給業界人士，少量票券則需登記。

台灣現象級原創音樂劇「勸世三姊妹」(Don’t Cry, Dancing Girls)團隊於23日(周四)開啟紐約巡演，偕美方製作人丁墾(Ken Dingledine)24日(周五)邀請業界人士參與在曼哈頓鼎泰豐的開幕茶會。(記者馬璿/攝影)