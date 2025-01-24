台灣曉劇場「潮來之音」 首登紐約蘇活劇院

「潮來之音」在紐約有八場演出。(圖片由曉劇場提供)

台灣首支登上紐約蘇活劇院(Soho Playhouse)的劇團「曉劇場(Shinehouse Theatre)」，將於即日起至2月2日(周日)展開劇作「潮來之音」(The Whisper of the Waves)，共有八場演出。該作品自英國、德國、日本 等多國巡演後，憑藉其藝術性與深入洞察人性的劇情，獲得國際專業人士與觀眾的好評，去年在捷克布拉格藝穗節中更獲「安可系列」星探評審團關注和推薦，隨後獲邀赴紐約蘇活劇院演出。

2024年在捷克布拉格藝術節中，「潮來之音」被「安可系列」星探評審團推薦，赴紐約蘇活劇院演出。(圖片取自曉劇場臉書專頁)

蘇活劇院自1920年開幕以來，成為紐約市的重要文化地標之一，並與全球藝穗節保持密切聯繫。每年蘇活劇院都會展示來自世界各地的獨立劇場作品，並透過「國際藝穗節安可系列」，將頂尖製作引入紐約的外百老匯劇院。

曉劇場於去年首登東京下北澤本多劇場，成為第一個在該劇場演出的台灣現代表演藝術團隊。(圖片來自中華民國文化部網站)

●三大核心 多個角色呈現

「潮來之音」由劇作家及導演鍾博淵創作，作品圍繞著生命的浪潮與災難預言，探討愛、孤獨與存在三大核心主題，故事透過多個角色呈現，角色包括與盆栽相依為命的男人、患有小兒麻痺的男子、一名女高中生、女同性戀伴侶，以及養貓的女子等。每個角色從自身的視角出發，探究孤獨感、共存、同志 婚姻、代理孕母和寵物臨終等議題，展現即便身處極度孤單的狀態，人與其他人之間仍能感受到緊密的聯繫，且在面對災難時並非孤立無援的寓意。

「潮來之音」由劇作家及導演鍾博淵創作，作品圍繞著生命的浪潮與災難預言，探討愛、孤獨與存在三大核心主題。(圖片取自曉劇場官方網站)

作品的肢體設計由日本舞踏編舞家我妻惠美子(Emiko Agatsuma)編導，其為前大駱駝艦舞踏家，引入舞踏中強調極端的身體表現；作品中，舞者的動作運用極為緩慢、扭曲或劇烈等方式表現出極大的張力，更透過演員身體的動態，傳達劇中深層的情感。

前大駱駝艦舞踏家我妻惠美子引入舞踏中強調極端的身體表現，從舞者的動作展現出極大張力，更透過演員身體的動態傳達劇中深層的情感。(圖片為潮來之音2022年的演出，由曉劇場提供、林政億攝影)

●生死對話「潮來」雙重含意

劇名「潮來」具有雙重含意，既指浪潮的聲音，也象徵著恐山的巫女「Itako」召喚他界之聲，作品的結構以浪潮的進退為基礎，層層堆疊出情感與命運的波動。不論是施法儀式、人物之間的情感糾葛，或是演員的肢體表現與劇場的沙地環境，都深刻表現出人物的情感糾纏，使觀眾身臨其境地感受來自台灣綿長海岸線的獨特美學。

作品中除生者與亡者的對話、人與信仰之間的對話外，也探討同性伴侶議題，並用古希臘神話「伊卡洛斯」用蠟做的雙翼飛向太陽，最終因為過度自信而墜落的故事當引子，隱喻了女同志伴侶為了組建家庭所面臨的艱難挑戰，像是為了尋求代理孕母，不惜遠赴海外，忍受身體上的痛苦與心理的折磨，即使耗盡積蓄仍無法如願。但劇中也以「薛西弗斯推石上山」的神話作為反向隱喻，盡管社會觀念與生理挑戰像巨石一樣難以撼動，但相愛之人卻能藉由彼此的陪伴，共同戰勝困難，並在災難的浪潮中找到一絲希望。

創作靈感源自2011年日本東北大地震及隨之而來的海嘯與福島核災，這場災難不僅震撼日本，也引發對人類生存與命運的反思，鍾博淵曾藉國藝會計畫前往劇中重要符號來源的「恐山靈場」，將對當地的觀察化作創作養分。台灣作為環太平洋地震帶的一部分，同樣需對此保持警覺，但劇情的焦點並非強加這種警示，而是探討人類在災難面前的反應，並邀請觀眾深入思考。

特別是2020年新冠疫情 的蔓延，將全球連結斷裂，隔離令人與人之間的距離愈加明顯，孤獨感在疫情中更加明顯；而「潮來之音」所探討的正是人與人、動物、植物之間的跨媒介心靈相依，展現即使在孤獨中，依然能與他者產生連結的堅韌。