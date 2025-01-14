當代傳奇劇場訪紐約 介紹新作「凱撒」

台灣當代傳奇劇場在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦分享會，推介新作「凱撒」並期待尋找合作夥伴。圖為劇團成員朱柏澄現場展示身段。(記者許君達／攝影)

因將傳統京劇 與現代西方戲劇相融合而知名、並曾在歐亞多國演出的台灣當代傳奇劇場日前走訪紐約，在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦講座，向美國觀眾和業者介紹最新作品「凱撒」，並期待尋求合作夥伴，共同推動京劇藝術在西方世界的巡迴推廣。

當代傳奇劇場由台灣京劇藝術家吳興國與其他京劇演員聯合成立於1986年，首部作品以京劇的表現形式、融合當代劇場美學，改編莎士比亞劇作「馬克白」，一舉成名，登上英國和法國的頂級舞台。在隨後的近40年時間內，吳興國帶領團隊又創作了大量融合式劇目，用京劇藝術的內核重新闡釋西方經典劇作，包括莎士比亞的「李爾王」、卡夫卡的「蛻變」(中譯「變形記」)、貝克特的「等待果陀」(中譯「等待戈多」)等，巡演足跡包括全球23國、60城市。其中由吳興國一人分飾十角的獨角戲「李爾在此」也曾在紐約的林肯中心登台。

劇場國際總監雷碧琦介紹，劇團的創作以中華傳統戲曲為根基，又廣泛吸收西洋舞台戲劇的營養和劇本內容，但很難用一個詞簡單定義，無論是「中西融合」還是「傳統京劇現代化」都無法精準概括劇團的事業。而之所以會選擇這條融合之路，雷碧琦表示，在劇團創業的時代，京劇「一點都不酷」，年輕人對其不感興趣，年長觀眾也逐漸流失，而整個行業的風氣又多很保守，拒絕創新，因此吳興國和他的同伴們只能頂著壓力探索這樣一條與眾不同之路尋求突圍。

劇團演員朱柏澄介紹，他的老師吳興國從多年前就開始富有前瞻性地培養青年世代的京劇人才。他創辦的「傳奇學堂」組織學生從少年時代就開始訓練基本功，訓練會持續多年，直到學生成年，這期間還從中國各地邀請京劇名家和教師赴台指導學生。而且，這一切培訓都不收學費。待他這一代學生「出徒」後，又成立了「新傳奇學堂」，從傳統戲開始登台演出，隨後也像吳興國一樣，開始自己的創作。

朱柏澄當場展示了一段傳統京劇「夜奔」中主角林沖的橋段，並向觀眾講解京劇基本功中的台步、身段、眼神以及個中艱辛，還有服裝道具中的各種「門道」。他介紹，自己從九歲開始入團學習，至今已接近20年。而除了傳統京劇外，吳興國也鼓勵並贊助學生廣泛接觸國際藝術，因此他同時也是現代舞的一把好手。

本次當代傳奇劇場在紐約推廣的劇作「凱撒」2024年由香港 藝術節委託創作，同樣旨在以東方傳統戲曲的形式和多重視角呈現莎士比亞經典作品，在香港、上海和台北的演出大獲成功，並計畫在2026年從義大利 出發，展開歐洲巡演。