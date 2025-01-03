我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

新年上哪玩？紐約周邊1小時車程 不妨去比肯小鎮、霍博肯

記者高雲兒／紐約報導
坐落在風光秀麗的哈德遜山谷的比肯小鎮(Beacon)，是一個結合小鎮魅力和藝術熱情的完美目的地。(記者高雲兒／攝影)
坐落在風光秀麗的哈德遜山谷的比肯小鎮(Beacon)，是一個結合小鎮魅力和藝術熱情的完美目的地。(記者高雲兒／攝影)

新年新氣象，少不得要外出走走，或往南部感受暖洋洋的冬日，或往北部享受滑雪的樂趣；不過就在紐約周邊一小時車程內的地方，也有許多可愛的小鎮，或有歷史的沉澱，或有藝術的熱情，都能為新年假期增添無限韻味，很適合攜家帶口共同前往，為2025的新年開一個好頭。

如果你愛古玩，那麼你會在這裡找到除了布碌崙之外的另一個天堂，無數精品店和古董店可...
如果你愛古玩，那麼你會在這裡找到除了布碌崙之外的另一個天堂，無數精品店和古董店可以在這裡找到。(記者高雲兒／攝影)

比肯小鎮的商店提供的黑膠唱片、經典著作和古怪玩具，都會讓你在新年滿載而歸。(記者...
比肯小鎮的商店提供的黑膠唱片、經典著作和古怪玩具，都會讓你在新年滿載而歸。(記者高雲兒／攝影)

布碌崙之外的古玩天堂

坐落在風光秀麗的哈德遜山谷的比肯小鎮(Beacon)，是一個結合小鎮魅力和藝術熱情的完美目的地。無論是當代藝術博物館、精緻的餐館、可愛的精品店，還是活躍的手工飲品場景，比肯都應有盡有。

開始這趟比肯之旅，可以從哈德遜山谷美食廳開始，這裡彙集了世界各地的美食，可以一次品嘗到自製燒烤、尼加拉瓜菜肴、印度和中東融合料理、特色塔可以及手工調製的雞尾酒。

吃飽喝足，你可以去比肯的迪亞比肯(Dia Beacon)美術館感受藝術氣息，這是一座展示從1960年代至今的藝術作品的場所；在這裡，有以打破雕塑界線而聞名的美國極簡主義雕塑家塞拉(Richard Serra)的大型鋼雕塑和極簡主義藝術家弗拉萬(Dan Flavin)的燈光藝術。此外，比肯還有多家藝術畫廊和精品店，如哈德遜海灘玻璃畫廊(Hudson Beach Glass)和比肯藝術家聯盟(Beacon Artists Union)等，這些地方都值得一遊。

比肯小鎮內的商店有許多古怪可愛的商品。(記者高雲兒／攝影)
比肯小鎮內的商店有許多古怪可愛的商品。(記者高雲兒／攝影)

另外，如果你愛古玩，那麼你會在這裡找到除了布碌崙之外的另一個天堂，無數精品店和骨董店可以在這裡找到，如果厭煩了千篇一律的商品和規規矩矩的紀念品，那麼這些商店提供的黑膠唱片、經典著作和古怪玩具，都會讓你在新年滿載而歸。

紐約市出發前往比肯，可以選擇搭乘火車或開車。搭乘火車的話，可以在紐約市的大中央車站搭乘地鐵北鐵路哈德遜線直達比肯站。如果選擇開車，則大概需要1小時30分鐘的車程。

霍博肯歷史博物館展示了這座城市從工業港口到現代都市的轉變。(取自visithud...
霍博肯歷史博物館展示了這座城市從工業港口到現代都市的轉變。(取自visithudson官網)

作為有歷史淵源的小鎮，霍博肯歷史博物館也是個不得不去的景點。(取自visithu...
作為有歷史淵源的小鎮，霍博肯歷史博物館也是個不得不去的景點。(取自visithudson官網)

別錯過霍博肯博物館

歷史悠久的霍博肯(Hoboken)是新澤西州東北部的一座小城，位於哈德遜河對岸，與繁華的曼哈頓隔水相望。這個城市的歷史可追溯到17世紀，當時這片土地是由當地的萊納佩原住民所居住。1640年代，荷蘭殖民者開始在這一地區建立定居點，這片地區最初被稱為「Hoebuck」，意為高崗或高地。

從19世紀初期開始，霍博肯就已成為重要的工業和運輸樞紐，且以多項「美國第一」而自豪，它擁有美國紀錄中的第一場籃球賽，也創造了第一個捲筒冰淇淋。另外，該小鎮還見證了第一條拉鏈的製造，和第一個啤酒房的開業等等。

新年前往霍博肯的遊客，可以從Pier A和Pier C公園，欣賞到無與倫比的城市景觀，全家老小可以在公園散步、野餐或者欣賞日落。如果想要熱鬧的氛圍，也可以前往華盛頓街逛逛，這裡充斥著各式精品店、特色餐廳和咖啡館，周末夜經常舉辦街頭表演和季節性市集。

如果熱愛藝術，霍博肯也提供了豐富的選擇，如巴斯基畫廊(Barsky Gallery)的當代藝術展覽，以及城鎮中各種文化活動和藝術工作室。而作為有歷史淵源的小鎮，霍博肯歷史博物館也是個不得不去的景點，這裡展示了這座城市從工業港口到現代都市的轉變，某種程度上也是展示美國發展的窗口。

巴斯基畫廊(Barsky Gallery)的當代藝術展覽經常吸引很多遊客。(取自...
巴斯基畫廊(Barsky Gallery)的當代藝術展覽經常吸引很多遊客。(取自visithudson官網)

從紐約市到霍博肯交通便利，選擇多樣。最快的方式是搭乘PATH火車，從曼哈頓的33街站或世貿中心站出發，約10到15分鐘即可抵達霍博肯PATH站；開車則可通過哈德遜河隧道或林肯隧道前往，耗時約20到40分鐘。此外，騎自行車或步行也是不錯的選擇，沿著哈德遜河步道即可到達，騎行時間約30到40分鐘。

布碌崙 紐約市 博物館

上一則

周末好去處／新年去布朗士參與星夜天空創作

下一則

電動車充電櫃 可在人行道設置
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約建城400年 府推「創建紐約」慶祝

紐約建城400年 府推「創建紐約」慶祝
2024年紐約接待遊客數量 創歷史第二高

2024年紐約接待遊客數量 創歷史第二高
紐約遊客數創歷史第2高 華人新移民：這裡充滿活力、自由

紐約遊客數創歷史第2高 華人新移民：這裡充滿活力、自由
哈德遜廣場冬至口琴節 華人熱情參與

哈德遜廣場冬至口琴節 華人熱情參與

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
1日晚間在皇后區一家夜總會外發生大規模槍擊事件，造成至少 10 人受傷。(取材自X平台)

紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷

2025-01-02 02:45

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣