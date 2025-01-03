新年上哪玩？紐約周邊1小時車程 不妨去比肯小鎮、霍博肯

坐落在風光秀麗的哈德遜山谷的比肯小鎮(Beacon)，是一個結合小鎮魅力和藝術熱情的完美目的地。(記者高雲兒／攝影)

新年新氣象，少不得要外出走走，或往南部感受暖洋洋的冬日，或往北部享受滑雪的樂趣；不過就在紐約周邊一小時車程內的地方，也有許多可愛的小鎮，或有歷史的沉澱，或有藝術的熱情，都能為新年假期增添無限韻味，很適合攜家帶口共同前往，為2025的新年開一個好頭。

如果你愛古玩，那麼你會在這裡找到除了布碌崙之外的另一個天堂，無數精品店和古董店可以在這裡找到。(記者高雲兒／攝影)

比肯小鎮的商店提供的黑膠唱片、經典著作和古怪玩具，都會讓你在新年滿載而歸。(記者高雲兒／攝影)

布碌崙 之外的古玩天堂

坐落在風光秀麗的哈德遜山谷的比肯小鎮(Beacon)，是一個結合小鎮魅力和藝術熱情的完美目的地。無論是當代藝術博物館 、精緻的餐館、可愛的精品店，還是活躍的手工飲品場景，比肯都應有盡有。

開始這趟比肯之旅，可以從哈德遜山谷美食廳開始，這裡彙集了世界各地的美食，可以一次品嘗到自製燒烤、尼加拉瓜菜肴、印度和中東融合料理、特色塔可以及手工調製的雞尾酒。

吃飽喝足，你可以去比肯的迪亞比肯(Dia Beacon)美術館感受藝術氣息，這是一座展示從1960年代至今的藝術作品的場所；在這裡，有以打破雕塑界線而聞名的美國極簡主義雕塑家塞拉(Richard Serra)的大型鋼雕塑和極簡主義藝術家弗拉萬(Dan Flavin)的燈光藝術。此外，比肯還有多家藝術畫廊和精品店，如哈德遜海灘玻璃畫廊(Hudson Beach Glass)和比肯藝術家聯盟(Beacon Artists Union)等，這些地方都值得一遊。

比肯小鎮內的商店有許多古怪可愛的商品。(記者高雲兒／攝影)

另外，如果你愛古玩，那麼你會在這裡找到除了布碌崙之外的另一個天堂，無數精品店和骨董店可以在這裡找到，如果厭煩了千篇一律的商品和規規矩矩的紀念品，那麼這些商店提供的黑膠唱片、經典著作和古怪玩具，都會讓你在新年滿載而歸。

從紐約市 出發前往比肯，可以選擇搭乘火車或開車。搭乘火車的話，可以在紐約市的大中央車站搭乘地鐵北鐵路哈德遜線直達比肯站。如果選擇開車，則大概需要1小時30分鐘的車程。

霍博肯歷史博物館展示了這座城市從工業港口到現代都市的轉變。(取自visithudson官網)

作為有歷史淵源的小鎮，霍博肯歷史博物館也是個不得不去的景點。(取自visithudson官網)

別錯過霍博肯博物館

歷史悠久的霍博肯(Hoboken)是新澤西州東北部的一座小城，位於哈德遜河對岸，與繁華的曼哈頓隔水相望。這個城市的歷史可追溯到17世紀，當時這片土地是由當地的萊納佩原住民所居住。1640年代，荷蘭殖民者開始在這一地區建立定居點，這片地區最初被稱為「Hoebuck」，意為高崗或高地。

從19世紀初期開始，霍博肯就已成為重要的工業和運輸樞紐，且以多項「美國第一」而自豪，它擁有美國紀錄中的第一場籃球賽，也創造了第一個捲筒冰淇淋。另外，該小鎮還見證了第一條拉鏈的製造，和第一個啤酒房的開業等等。

新年前往霍博肯的遊客，可以從Pier A和Pier C公園，欣賞到無與倫比的城市景觀，全家老小可以在公園散步、野餐或者欣賞日落。如果想要熱鬧的氛圍，也可以前往華盛頓街逛逛，這裡充斥著各式精品店、特色餐廳和咖啡館，周末夜經常舉辦街頭表演和季節性市集。

如果熱愛藝術，霍博肯也提供了豐富的選擇，如巴斯基畫廊(Barsky Gallery)的當代藝術展覽，以及城鎮中各種文化活動和藝術工作室。而作為有歷史淵源的小鎮，霍博肯歷史博物館也是個不得不去的景點，這裡展示了這座城市從工業港口到現代都市的轉變，某種程度上也是展示美國發展的窗口。

巴斯基畫廊(Barsky Gallery)的當代藝術展覽經常吸引很多遊客。(取自visithudson官網)

從紐約市到霍博肯交通便利，選擇多樣。最快的方式是搭乘PATH火車，從曼哈頓的33街站或世貿中心站出發，約10到15分鐘即可抵達霍博肯PATH站；開車則可通過哈德遜河隧道或林肯隧道前往，耗時約20到40分鐘。此外，騎自行車或步行也是不錯的選擇，沿著哈德遜河步道即可到達，騎行時間約30到40分鐘。