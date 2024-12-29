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2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

在品嘗了數千份紐約市餐館的菜餚後，紐約時報在本月依例，選出2024年度紐約市最好吃的26道菜餚，其中中餐「香菜肥牛」榜上有名。

紐約時報在每年年末，都會評選年度最佳餐廳、年度最佳新菜館、以及年度最佳菜餚，往年入選的最佳菜餚，包括皇后區新鮮草原北京樓飯店的辣子雞、以及曼哈頓下東城「西貢社交」(Saigon Social)的蒸糯米糕等；今年位於曼哈頓東村川菜館「葫蘆」(Uluh)的「香菜肥牛」，則成為唯一入選年度最佳菜餚的中餐。

美食評論員寫道，香菜是許多中餐中不可或缺的食材，而在這道香菜肥牛中，香菜正是主角。多汁的香菜莖被大量加入，幾乎讓這道菜變成了沙拉。它們像明亮的綠色針尖一樣，散布在由大蒜和新鮮辣椒組成的香料底料之中。而牛肉被切成薄片，鮮嫩多汁，並不像想像中的那麼油膩。

其他入選的亞洲菜餚，還包括位於曼哈頓韓國城米其林一星餐廳Joo Ok的韓式海鮮生魚片(Jang Mool Hoe)，美食評論員寫道，顧客的碗就像一個水族箱，裡面的小煮魷魚、細膩的北海道扇貝、以及一片鮮美的海膽，全都被滑滑的紫菜膠包裹，搭配幾滴細香蔥和芝麻油、和一小勺蜂蜜南瓜醬油湯底，味道適度而宜人。

此外，還有來自曼哈頓蘇荷區(Soho)日料店Sushi Ouji的鯖鮪生魚片(Suma Katsuo)，評論員介紹，鯖鮪的質地如奶油般細緻，又略似脂肪豐富的鮪魚，而這家餐廳則是紐約市少數可以品嘗鯖鮪的地方，為最大程度發揮鯖鮪鮮明的海洋風味，主廚Ben Chen會將魚片用櫻桃木冷燻，然後淋上酸味十足的洋蔥醬，並撒上芝麻和海苔，而旁邊的彈性薑味果凍塊，則起到提神的清口作用，使得這道生魚片菜餚更加美味與有趣。

曼哈頓 紐約市 紐約時報

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