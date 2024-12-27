周末好去處／瑞吉屋水庫 歷史巡禮窺文化寶藏

位於皇后區與布碌崙 交界處的瑞吉屋水庫始建於1850年代，長期作為當地主要供水水源，擁有豐富的歷史積澱。在供水功能廢棄後，水庫及周邊綠地被併入高地公園(Highland Park)，成為自然生態的一部分。專業護林員將在28日(周六)帶領市民漫步在這片自然與歷史雙重寶藏，講解瑞吉屋水庫的歷史。活動免費，時間為28日(周六)中午12時至下午1時，集合地點位於皇后區高地公園的佛蒙特坊(Vermont Place)停車場。

●與科學家對談氣候問題

自然科普機構「紐約創造性社群」(Creative Society New York)將於28日(周六)在布碌崙公立圖書館德考布分館(DeKalb Library)舉辦氣候議題講座活動，邀兩名氣候方面學者參與對談，探討氣候問題與自然災害風險之間的關係。與會專家將用詳實的數據展示當今美國與全球的氣候變化趨勢，分析導致氣候變化的原因並分享學術界正在應對氣候變化的新技術和戰略。參與者除有機會向專家提問外，還可參加氣候知識有獎問答，屆時主辦方將備有茶點。活動免費報名，鏈接為https://reurl.cc/ge6rm4，時間為當日下午1時，地址是布碌崙布許維克大道(Bushwick Ave)790號。

●布朗士 野生動物之旅

紐約市雖被稱為「水泥叢林」，但亦擁有豐富的綠色空間和野生動物資源。而冬季是觀賞飛鼠(flying squirrels)的最佳季節，市公園局的專業巡護隊員將於28日傍晚時分帶領遊客在布朗士的范考特蘭公園(Van Cortlandt Park)尋找飛鼠的蹤跡。飛鼠是一種四肢與身體之間長有翼膜的嚙齒類松鼠科動物，與普通松鼠樣貌相似，但能在樹梢之間滑翔，在冬季的晚間常能在北美的森林地帶看到。活動免費參加，時間為28日下午5時至6時，集合地點位於公園內的自然中心(Van Cortlandt Nature Center)，靠近布朗士百老匯大道(Broadway)交246街處。

●紐約地鐵假日懷舊列車

大都會運輸署(MTA)聯合紐約交通博物館(New York Transit Museum)在12月的每個周日在曼哈頓開行「懷舊列車」，本月29日(周日)將是最後一日。懷舊列車使用一組投放於1930年代的古早車廂開行，乘客可體驗數十年前紐約地鐵的樣貌，很多體驗者還會盛裝出席，已成為紐約的一大特色文化活動。乘坐懷舊列車無需單獨購票，只要在沿線地鐵站 正常付費進站即可。行駛路線位於曼哈頓第二大道F線車站與96街Q線車站之間，29日上午10時至下午5時間可體驗。