法拉盛聖麥可教堂中文彌撒 吸引華人參與

法拉盛聖麥可天主教堂(St. Michael's Church)自1833年創建以來，一直是當地多元文化社區的重要精神支柱。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛 聖麥可天主教堂(St. Michael's Church)於25日中午舉行聖誕中文彌撒，吸引了眾多華人 教友前來參加。聖麥可天主教堂位於法拉盛市中心，自1833年創建以來，一直是當地多元文化社區的重要精神支柱。該教堂特別針對華人社區提供中文彌撒，成為許多華人信徒的信仰寄託。

袁女士表示，她於1977年從香港移居紐約，長期居住在布碌崙 (布魯克林)，近期剛搬到法拉盛，「我原本計畫前往曼哈頓中城的一間教堂參加彌撒，但因為人數太多而放棄了。」

法拉盛聖麥可天主教堂(St. Michael's Church)自1833年創建以來，一直是當地多元文化社區的重要精神支柱。(記者尤昱程／攝影)

袁女士說，「聽說法拉盛的聖麥可天主教堂有中文彌撒，我就決定來這裡，能在新社區找到熟悉的宗教氛圍，讓我感到特別安慰。」她還提到，這次彌撒讓她感受到了濃厚的社區情誼，也幫助她更快融入法拉盛的新生活。

另一位教友劉女士則表示，小學四年級時母親就帶著她和弟弟妹妹們一起參加教會活動，但當時父親並未參與。「我媽媽總是鼓勵我們去教會，那段時間成為我們家庭生活的一部分。現在，我的父親也開始參加教會活動了，這讓我們一家人的信仰生活更加完整。」

中文彌撒結束後，牧師於門前向教友祝賀聖誕快樂。(記者尤昱程／攝影)

聖麥可天主教堂內部擁有華麗的彩繪玻璃和莊嚴的聖像，彌撒當天，教友們在活動後留下來交流彼此的生活經歷。這次彌撒還吸引了許多年輕一代參與，讓這項傳統得以延續。