冬日彩燈之旅 光影交織點亮紐約夜空

天煜彩燈節具有多樣化的彩燈燈飾，其中又以中國傳統文化為一大特色。(取自天煜彩燈節官網)

隨著冬季來臨，紐約州的夜晚被各種燦爛的燈光點亮，從城市到郊外，光影交織的藝術裝置讓冰冷的季節變得溫暖而迷人。無論是結合中國傳統元素的天煜彩燈節(Tianyu Lantern Festival)，還是植物園 內的燈光森林，亦或動物園 與海岸邊的燈光展，這些冬日彩燈活動為旅客提供了獨特的視覺體驗，讓寒冷的夜晚增添了無限的樂趣。

傍晚時分閃爍的燈飾，是遊客留下美好回憶的絕佳機會。(取自天煜彩燈節官網)

天煜彩燈節 濃濃中國

今年冬天，首次在紐約登場的天煜彩燈節(Tianyu Lantern Festival)成為許多遊客的焦點。這場彩燈節將中國傳統燈籠藝術與現代光影技術相結合，色彩鮮豔且造型繁多的燈組在夜晚中顯得格外耀眼。花卉、動物與象徵吉祥的龍鳳燈組，精緻又充滿文化意味，吸引了不少家庭和攝影愛好者前來觀賞。

動態燈光結合音樂變化的部分，讓整個展區宛如流動的光影畫廊，尤其適合夜間散步時細細品味。(取自天煜彩燈節官網)

特別是動態燈光結合音樂變化的部分，讓整個展區宛如流動的光影畫廊，尤其適合夜間散步時細細品味。活動設於花旗球場停車場(Citi Field Lots)，遊客可搭乘地鐵 7號線至威利點站(Mets-Willets Point)，步行即可抵達現場，開車前往的旅客也可從附近的高速公路輕鬆抵達，並將車停在指定區域內。活動從即日起開放至明年1月19日(周日)，每天下午5時至10時。購票網址https://reurl.cc/Y40nrx。

每年燈光秀，是紐約市居民冬季必踩景點之一。(取自布碌崙植物園官網)

布碌崙植物園 燈光秀

紐約市的植物園則成為冬季燈光藝術的舞台，其中布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)在冬夜裡被數百萬顆LED燈點綴，樹木與步道在燈光的映照下顯得夢幻而寧靜。

閃爍的燈光搭配多樣的植物，在宜人的環境中令人身心放鬆。(取自布碌崙植物園官網)

這裡的燈光裝置以藝術為主題，將自然變化的畫面投射出來，像是雪花飄落、花朵綻放或季節交替的景象，視覺效果令人印象深刻，彷彿置身於一座立體的光影畫廊。園區內的小徑在燈光的引導下形成流暢的觀賞動線，遊客可以漫步其中，細細品味這座冬夜花園的靜謐與浪漫。

前往布碌崙植物園十分便利，搭乘地鐵2號或3號線至Eastern Parkway–Brooklyn Museum站，步行即可抵達園區。燈光秀從即日起開放至明年1月5日(周日)，每天下午5時至10時開園。購票網址https://www.bbg.org/lightscape。

各式各樣以動物為造型的燈飾，是動物園燈光秀的亮點之一。(取自布朗士動物園官網)

布朗士動物園 有童趣

動物園的冬季燈展則為這個季節增添了更多童趣，特別適合家庭出遊。布朗士動物園(Bronx Zoo)的燈展規模宏大，巨型動物造型燈飾與林間的光影小徑，將整座園區打造成一個夢幻的燈光森林。

走進園區，閃爍的燈光將各種動物造型栩栩如生地呈現，從高大的長頸鹿到活潑的企鵝，五彩繽紛的燈飾充滿節日氣氛。林間步道也被點綴上流動的光影，讓人彷彿置身於童話世界一般。園區內還設有適合小朋友的互動燈飾區，為整趟觀賞體驗增添更多趣味。

前往布朗士動物園僅需搭乘地鐵2號或5號線至E 180th St站後步行即可抵達，園方也提供停車設施，方便自駕遊客停車。活動從即日起開放至明年1月5日(周日)，每天下午5時至10時開園。購票請至https://reurl.cc/nqLR9v。

開車行經光之隧道，為節日之旅帶來美好回憶。(取自瓊斯海灘州立公園官網)

瓊斯海灘 賞燈光魔法

對於喜愛燈光秀又不想長時間在戶外行走的遊客，長島的瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)推出的「光之魔法」(Magic of Lights)是一個絕佳的選擇。這場燈光秀設計了超過一哩的燈飾路線，遊客可以直接駕車穿越整個展區，沿途欣賞以聖誕老人、馴鹿、雪花等節日元素為主題的燈光裝置。

長島的瓊斯海灘州立公園燈光秀設計了超過一哩的燈飾路線，遊客可以直接駕車穿越整個展區。(取自瓊斯海灘州立公園官網)

數百萬顆LED燈光串聯成的光影隧道和各式造型燈飾，讓人彷彿駛入一片奇幻的燈光世界，非常適合一家人共度冬夜時光。瓊斯海灘州立公園位於長島，開車前往最為便利，從紐約市出發約一小時即可抵達。開放時間從即日起至明年1月4日(周六)，周日至周四下午5時至晚上10時，周五、周六下午5時至晚上11時。購票請至https://reurl.cc/Q5ZOA5。