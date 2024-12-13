周末好去處／紐約SantaCon酒精路跑 12/14登場

一年一度的SantaCon將會在本月14日(周六)登場，這場以酒精路跑為主題的漫遊已成為紐約的慣例活動，將會在當日上午起於曼哈頓的酒吧和夜店啟動，狂歡者通常會在指定地點碰面，然後沿途探索多個酒吧；就算民眾不想參與喝酒，也能在這天看到參與者扮裝成聖誕主題人物行走在大街上，除了有白鬍子、戴紅帽穿紅袍的聖誕老公公外，也有民眾打扮成小精靈、鬼靈精(Grinch)、麋鹿等，給這座城市帶來有趣歡樂的節日感。

●布碌崙 免費與聖誕老人合照

聖誕季少不了與聖誕老人合照的儀式感，特別是家中有小孩的家庭，與聖誕老公公合拍一張全家福相當有紀念價值；布碌崙的City Point商場將於本周末舉辦免費與聖誕老人合照的活動，14日(周六)與15日(周日)分別坐鎮的是聖誕老公公、以及「爸爸媽媽聖誕老人」(Papa Mama Klaus)。每個網上預定門票的家庭都能免費獲得一張合照，活動地址是布碌崙Albee Square West445號，可瀏覽https://shorturl.at/9ZoBW獲得門票。

●皇后區植物園 DIY聖誕飾品

皇后區植物園將在15日(周日)舉辦製作聖誕裝飾品(ornament)的教學工作坊，以植物為材料，通過壓花的手作方式量身定製裝飾品，適合當節日禮物送人、也可吊在自家聖誕樹上作紀念；該活動向八歲以上的兒童和家庭開放，獲得門票後可免費進入植物園，主辦方將提供所有材料，儘管不收費，但歡迎民眾捐款。該活動將於當日早上10時30分開始，地址是皇后區緬街43-50號，欲預定門票可瀏覽https://shorturl.at/bLclS。

●史泰登島聖誕故事秀

由史泰登島多個舞蹈團成員組成的義工團，將在本月13日(周五)至15日(周日)帶來為期三天的聖誕劇表演，劇情圍繞一名閱讀聖誕故事的祖母，隨著故事發展帶領觀眾穿越多個有關聖誕節日的場景，長達兩個小時的演出也將演繹多首經典聖誕曲目，其中包括眾人皆知的「胡桃鉗」(The Nutcracker)精選片段。民眾需憑票入場，演出所賺取的金額將捐獻給島上的聖喬治劇院，更多詳情可訪stgeorgetheatre.com/the-christmas-show-2024/。