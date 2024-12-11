紐約最佳熟食店 塞爆的燻肉三明治成招牌

燻牛肉（pastrami）。圖取自第2大道熟食店臉書

會讓人強烈懷念的餐廳各地或有不同，但在紐約，傳統猶太 熟食店絕對是其中之一。旅遊網站Only In New York撰稿人雷蒙·高德菲爾德（Raymond Goldfield）表示，他是在這種地方長大的，當其他孩子沈迷奶油蛋糕Twinkies和多力多滋（Doritos）時，他的垃圾食物是把醃牛肉（corned beef）堆在油炸馬鈴薯餅（knish）上。他說，隨著老闆退休 ，許多餐廳關門或改變菜單迎合新口味，現在越來越難找到他記憶中的熟食店。

幸好在紐約最好的熟食店裡，有些東西永遠不會改變。第2大道熟食店（2nd Avenue Deli）半個多世紀來一直賣著營養豐富的雞湯、大份量的三明治與傳統猶太食物。高德菲爾德說，雖然現在的店面位置改了，卻保留了這家傳奇餐廳的精神，且依然大受歡迎，甚至開了分店。

原始的第2大道熟食店，在老闆過世後不久便關閉了，現在位於上東區第一大道1442號的店由他的兒子經營，除了承襲父業，甚至在第33街開設了附有酒吧的分店。

在這兩家店中都可看到傳統的熟食櫃檯，擺滿了猶太傳統麵包、沙拉與糕點，當然還有經典、舉世聞名的燻牛肉（pastrami）和醃牛肉；由於是猶太餐廳，所有菜單都不含乳製品。

高德菲爾德表示，有幾道菜餚是每家熟食店的評比標準，其中之一就是雞湯；這裡的超大顆猶太丸子（matzo ball）湯頗具代表性，也是冬日的最佳驅寒解方。

份量奇大是該店的特色，早在人們以秤重來點餐前，第二大道熟食店的巨型雙層、三層三明治就是紐約客熱議的話題。這裡的食物可隨顧客喜好，選擇較小的份量；高德菲爾德說，如果想「放縱」一下，也可將三明治的黑麥麵包換成馬鈴薯餅，那種酥脆、油膩的感覺至少要嘗試一次。

餐廳的招牌甜點也值得稱道，包括可頌餅乾（rugelach）、彩虹餅乾和其他經典點心，全都不含乳製品。由於粉絲眾多，許多受歡迎的餐點現在都可在Goldbell 網站上訂購。

高德菲爾德說，這家紐約地標性熟食店的臉書有更多令人垂涎的圖片，當在紐約市 區一日遊時，這裡將是補充能量的最佳地點。