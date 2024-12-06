冬季來了 紐約上州小鎮踏雪賞美景

位於卡茲奇山區的亨特鎮是賞雪的絕佳目的地。(記者劉梓祁╱攝影)

儘管紐約市 入冬不久，但上州 山區早已被白雪覆蓋，呈現出一片銀裝素裹的童話景象。遠離都市的喧囂，駕車沿著蜿蜒的鄉間小路前行，兩旁的樹木掛滿了晶瑩的冰霜，彷彿在迎接每一位訪客到來。與繁忙的曼哈頓 不同，那裡的街道安靜而祥和，古老的建築在雪景的映襯下更顯得別具風情。

位於卡茲奇山區的亨特鎮是賞雪的絕佳目的地。(記者劉梓祁╱攝影)

其中，位於卡茲奇山區(Catskill Mountains)的亨特鎮(Hunter Town)無疑是賞雪的絕佳目的地。當駛入這座風景獨特的小鎮，映入眼簾的是被皚皚白雪覆蓋的山巒和森林，彷彿置身於一幅靜謐的冬日畫卷。那不僅是滑雪愛好者的天堂，也是特色酒店和餐廳的匯聚地，來體驗冬日的純粹與美好。

亨特山 知名滑雪勝地

亨特鎮位於上州格林郡(Greene County)，坐落在風景秀麗的卡茲奇山區中心地帶，以其壯麗的自然景觀而聞名，周圍被連綿起伏的山巒和茂密的森林所環繞，如今更是覆蓋著皚皚白雪，與藍天相映成趣。亨特山(Hunter Mountain)是當地最著名的滑雪勝地，擁有多條難度各異的雪道，無論是初學者還是資深滑雪愛好者，都能找到適合自己的難度。

除了豐富的滑雪活動，亨特鎮還以其多樣的特色酒店和餐廳而聞名。鎮上遍布著溫馨的住宿選擇，從傳統的山間木屋到現代化的精品酒店，每一處都融入了當地的文化元素。還有許多「Getaway」木屋，為城市居民提供遠離喧囂、親近自然的體驗，比如在溫暖的火爐旁端起熱可可，看鎮上的燈火與漫天星斗交相輝映。

卡特斯齊爾瀑布，已形成巨大的冰雕結構。(記者劉梓祁╱攝影)

水位落差 形塑巨大冰柱

緊挨亨特鎮的便是美東最高瀑布之一，卡特斯齊爾瀑布(Kaaterskill Falls)，且在每個冬季都會出現落水和水霧凍結，形成巨大的冰雕結構，附著在岩面和周圍的樹木上。作為著名的雙層瀑布，其分為兩個主要落差，總高度約260呎，其中上層瀑布從岩石懸崖上飛瀉180呎，下層瀑布以馬尾形狀連續落下80呎。在冬季月份，兩級瀑布的水流會形成大型冰柱和冰形，帶來驚人的視覺對比。

另外，瀑布底部還有長1.5哩的徒步路線，以及通往上層和下層瀑布步道，提供了冰瀑的不同視角。值得注意的是，這些小徑在冬天可能會更具挑戰性，冰雪使得徒步更加困難且潛在危險，遊客應該準備適當的冬季裝備，並小心謹慎。雖然如此，瀑布下的寂靜結合偶爾的冰裂聲，無疑是冬日的極致享受，且行走在被雪覆蓋的山中，能感受到與自然融為一體美好。

亨特鎮旁的亨特山是當地最著名的滑雪勝地。(記者劉梓祁╱攝影)

科爾蓋特湖 攝影師最愛

另外，亨特鎮旁還有科爾蓋特湖(Colgate Lake)，是一處風景秀麗的天然湖泊，四周被茂密的森林所環繞。在冬季，湖面結冰，周圍的樹木被白雪覆蓋，呈現出另一番迷人的風貌。遊客可以在湖邊進行雪鞋徒步或越野滑雪，感受冬日大自然的純粹與寧靜。對於喜愛攝影的人來說，這裡是捕捉冰雪美景的絕佳地點。

高露潔湖周邊有多條徒步路線，步道覆蓋著厚厚的積雪，成為雪鞋徒步和越野滑雪的理想場所。無論是想進行輕鬆的短途漫步，還是挑戰自我的長距離遠足，都能在這裡找到合適的路線。值得一提的是，此經典全年全天開放，日出和日落景色尤為壯觀。

亨特鎮還以其多樣的特色酒店和餐廳而聞名。(記者劉梓祁╱攝影)

溫德姆山 擁50條雪道

距離亨特鎮不遠的溫德姆山(Windham Mountain)也是冬季旅遊的熱門景點。溫德姆山位於卡茲奇山脈的另一側，以其多樣化的滑雪設施和豐富的冬季活動聞名。那裡擁有超過50條雪道，從緩坡到陡峭的挑戰道，適合各類滑雪者。