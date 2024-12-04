台藝術家林世寶 「一祈一繪」心繫烏克蘭

臺裔美籍藝術家林世寶將於12月7日至明年1月4日，於布碌崙(布魯克林)日落公園的Thomas VanDyke藝廊舉辦「黃金年代」個展。(Thomas VanDyke藝廊提供)

台裔美籍藝術家林世寶(Shih-Pao Lin)將於12月7日(周六)至明年1月4日(周二)，於布碌崙 (布魯克林)日落公園 的Thomas VanDyke藝廊舉辦「黃金年代」個展。展覽將於晚間6時開幕，一共展出95幅為祈求烏克蘭 和平而創作的畫作，並將展品銷售的收入全數捐贈至烏克蘭，期望透過藝術實踐人道關懷計畫。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，林世寶每日花一小時創作一幅小型畫作，成為「一祈一繪 One Painting One Prayer」計畫的基礎，現已累積超過900幅。林世寶不只以大量作品和不間斷的展覽表達對戰爭的關心，更在去年12月前往烏克蘭前線救援，從修建醫院、在孤兒院舉辦藝術工作坊，到推廣烏克蘭織布藝術家作品至亞洲，他期望透過身體力行的方式，促進和平和援助受戰爭波及的居民。

2023年，他成立非營利組織「盾牌藝術基金會」(Shield Art Foundation)，推動多項協助烏克蘭重建的計畫，包含以戰爭回收導彈製作「和平鐘」作品和捐贈垃圾車等，為烏克蘭和其他災區募款。

林世寶過去曾受訪表示，人們常常低估藝術能為社會帶來的貢獻，但他相信藝術存在改變人心的力量，也相信藝術具有喚起人們關注與激發思考的功能。他希望每幅畫作所代表的和平意念，能跨越國界引起世人的共鳴。「我的目標是提醒世人我們共有的人性，並與最需要幫助的人站在一起。」

而Thomas VanDyke藝廊也表示，在與水晶基金會(Crystal Foundation)合作下，購買一幅價值100元的畫作後，藝廊方將捐出400元用於烏克蘭的救援活動。