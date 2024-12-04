我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

台藝術家林世寶 「一祈一繪」心繫烏克蘭

記者馬璿╱紐約報導
臺裔美籍藝術家林世寶將於12月7日至明年1月4日，於布碌崙(布魯克林)日落公園的Thomas VanDyke藝廊舉辦「黃金年代」個展。(Thomas VanDyke藝廊提供)
臺裔美籍藝術家林世寶將於12月7日至明年1月4日，於布碌崙(布魯克林)日落公園的Thomas VanDyke藝廊舉辦「黃金年代」個展。(Thomas VanDyke藝廊提供)

台裔美籍藝術家林世寶(Shih-Pao Lin)將於12月7日(周六)至明年1月4日(周二)，於布碌崙(布魯克林)日落公園的Thomas VanDyke藝廊舉辦「黃金年代」個展。展覽將於晚間6時開幕，一共展出95幅為祈求烏克蘭和平而創作的畫作，並將展品銷售的收入全數捐贈至烏克蘭，期望透過藝術實踐人道關懷計畫。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，林世寶每日花一小時創作一幅小型畫作，成為「一祈一繪 One Painting One Prayer」計畫的基礎，現已累積超過900幅。林世寶不只以大量作品和不間斷的展覽表達對戰爭的關心，更在去年12月前往烏克蘭前線救援，從修建醫院、在孤兒院舉辦藝術工作坊，到推廣烏克蘭織布藝術家作品至亞洲，他期望透過身體力行的方式，促進和平和援助受戰爭波及的居民。

2023年，他成立非營利組織「盾牌藝術基金會」(Shield Art Foundation)，推動多項協助烏克蘭重建的計畫，包含以戰爭回收導彈製作「和平鐘」作品和捐贈垃圾車等，為烏克蘭和其他災區募款。

林世寶過去曾受訪表示，人們常常低估藝術能為社會帶來的貢獻，但他相信藝術存在改變人心的力量，也相信藝術具有喚起人們關注與激發思考的功能。他希望每幅畫作所代表的和平意念，能跨越國界引起世人的共鳴。「我的目標是提醒世人我們共有的人性，並與最需要幫助的人站在一起。」

而Thomas VanDyke藝廊也表示，在與水晶基金會(Crystal Foundation)合作下，購買一幅價值100元的畫作後，藝廊方將捐出400元用於烏克蘭的救援活動。

烏克蘭 日落公園 布碌崙

上一則

華裔藝術家石村 華美協進社演奏展畫

下一則

聖誕樹點燈、假日市集…皇后植物園冬季節慶 12月7日熱鬧登場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約底層華人新移民 闖蕩「樂土」創造美國生活

紐約底層華人新移民 闖蕩「樂土」創造美國生活
旅美華人Lily Honglei曼哈頓開展 記錄中國移民艱辛美國夢

旅美華人Lily Honglei曼哈頓開展 記錄中國移民艱辛美國夢
美國青島總商會慶周年 成立美文聯推動交流

美國青島總商會慶周年 成立美文聯推動交流
流行／新絲巾創意 當代藝術家聯手設計

流行／新絲巾創意 當代藝術家聯手設計

熱門新聞

兩名警員今年初在時報廣場，遭有幫派背景的無證青年襲擊。(取自紐約市警察局)

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

2024-12-01 10:43
據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。(取自亞馬遜)

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

2024-12-01 07:50
在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。(讀者提供)

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

2024-12-02 12:41
數據顯示，紐約市2024年實際道路駕駛考試通過率創疫情以來新低，其中皇后區的不及格率過半，成為「掛科」重災區。(記者許君達╱攝影)

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

2024-12-02 06:48
霍楚近日簽署法案，要求運營商停用被盜手機的服務，幫助打擊手機盜竊。(路透)

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

2024-11-30 09:15
監控畫面顯示嫌犯將面部全遮，從袋中取菜刀靠近死者行凶。(知情人提供)

東百老匯遊民命案 華男冷靜行凶細節曝光

2024-11-29 19:15

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生