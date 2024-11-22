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周末好去處／大中央車站假日火車展 迷你世界免費開放

記者范航瑜／紐約報導

中央車站(Grand Central)日前迎來了紐約交通博物館第20屆年度假日火車展。這次展覽展示了全長34呎的縮小版火車世界，包含布碌崙(布魯克林)大橋和帝國大廈等地標迷你模型。觀眾可以看到Lionel火車模型從微型的大中央車站出發，穿越東河，前往北極終點。展覽免費開放至2025年2月，開放時間為工作日上午10時至晚上7時半，周末上午10時至下午6時，重大節日將休館。展覽地點位於42街與公園大道(Park Ave)的接駁通道，詳情請見官網：bit.ly/3ZeOOEF

體驗林肯的印刷人生

在萬物數位化的當下，偶爾會到書籍影響深遠的年代，也不失為一種樂趣。本周末，紐約市民有機會探索林肯(Abraham Lincoln)如何透過書籍成就其律師生涯及總統之路。展覽「林肯：他的印刷人生」(Abraham Lincoln: His Life in Print)將通過展示原版書籍和相關文獻，描繪這位美國歷史名人的形象。展覽免費，現於紐約市最古老的閱讀俱樂部，格羅裡爾俱樂部(Grolier Club)展出，至12月28日止，地點為東60街47號。詳情請見官網：bit.ly/3OiHcKS

可口可樂聖誕車隊

備受矚目的可口可樂聖誕車隊巡遊現已來到紐約。活動當天，市民不但可與聖誕老人合影，還能夠定製專屬可口可樂罐，參觀慈善購物區與魔法郵局，並享受冰爽飲品。聖誕車隊將在本周不同時間段在城市各個角落出現。24日(周日)上午11時至下午4時，聖誕車隊將在曼哈頓中城的復敦大學(Fordham University)限時出現，詳情以及更多時間，請見可口可樂官網：bit.ly/3ZfTEBB

冬至藝術裝置帶來宇宙奇觀

韓式餐廳Genesis House與藝術家托布曼(Ethan Tobman)合作，推出冬至沉浸式裝置藝術「STARSCAPE」。以裝置以冬至節慶為靈感，利用光影與聲音展現「最長之夜」的宇宙奇觀，傳遞溫暖與人性聯結。展覽時間為周二至周日的上午11時至晚上7時，地址位於10大道40A號，詳情請見官方Instagram平台帳號：bit.ly/3ZdDuZf。

可口可樂 紐約市 中央車站

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