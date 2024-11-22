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冬季滑冰受歡迎 旋舞紐約體驗都市冬日浪漫

記者范航瑜／紐約報導
靠近時報廣場(Times Square)布萊恩公園(Bryant Park)的溜冰場也是另一個熱門選擇。該冰場由美國銀贊助，免費向公眾開放。(記者范航瑜／攝影)
靠近時報廣場(Times Square)布萊恩公園(Bryant Park)的溜冰場也是另一個熱門選擇。該冰場由美國銀贊助，免費向公眾開放。(記者范航瑜／攝影)

從深秋到初冬，紐約也進入了熱鬧的假日季。從街頭掛滿彩燈的樹木到梅西百貨的華麗櫥窗，整個城市被聖誕主題的燈光與歡樂包圍。而冬季滑冰更是深受歡迎的活動之一，市內眾多滑冰場各具特色，不僅提供優質的滑冰體驗，還能一覽天際線與河景。

19世紀末 滑冰風靡紐約

紐約市的滑冰歷史可追溯至19世紀。那時，紐約並無專門建造的滑冰場，許多滑冰愛好者只能在公園的池塘與湖泊上滑冰。19世紀70年代，中央公園建成後，部分湖泊開放滑冰，迅速成為市民的熱門景點，並促進了更多滑冰場的建設，例如威廉斯堡(Williamsburg)的聯合池塘(Union Pond)和上東區的帝國城冰場。隨著技術進步，19世紀90年代開始出現室內溜冰場，屋頂、劇院、夜總會甚至餐館也紛紛加入溜冰場設施，滑冰成為當時風靡一時的娛樂社交活動。

隨著愈來愈多冰場的建設，紐約市也認識到了冰場對於吸引遊客、促進消費的潛力。而紐約市真正的現代滑冰設施，始於1939至40年世界博覽會期間建造的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)溜冰場，這個冰場最初用於冰上表演，後來開放成為滑冰與輪滑場地。

紐約市真正的現代滑冰設施始於1939至40年世界博覽會期間建造的法拉盛草原可樂娜...
紐約市真正的現代滑冰設施始於1939至40年世界博覽會期間建造的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)溜冰場。(取自市公園局)

聖誕樹、碰碰車⋯各具魅力

隨後建設的眾多滑冰場，每一個都蘊藏著歷史與獨特魅力。其中，中央公園的沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)最負盛名，冰場位於公園東南角，周圍環繞著自然美景與中城樓群。多年來，沃爾曼溜冰場成為文化活動的舞台，吸引無數遊客前來體驗。該冰場還一度由川普集團接手運營，直到2021年市府終止合約。

中央公園的沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)最負盛名。冰場位於公園東南角，...
中央公園的沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)最負盛名。冰場位於公園東南角，周圍環繞著自然美景與中城樓群。(記者范航瑜／攝影)

洛克斐勒中心(Rockefeller Center)的溜冰場，則以其巨型聖誕樹和電影「小鬼當家2」(Home Alone 2)中經典場景而聞名。雖然場地規模不大，但假日期間，能在聖誕樹下滑冰是難忘的體驗。如果不想下場滑冰，也可以在溜冰場上方的觀景平台感受熱鬧氛圍。

洛克斐勒中心(Rockefeller Center)的溜冰場則以其巨型聖誕樹和電...
洛克斐勒中心(Rockefeller Center)的溜冰場則以其巨型聖誕樹和電影「小鬼當家2」(Home Alone 2)中經典場景而聞名。(記者范航瑜／攝影)

靠近時報廣場(Times Square)布萊恩公園(Bryant Park)的溜冰場也是另一個熱門選擇。該冰場由美國銀贊助，免費向公眾開放。滑冰場旁設有The Lodge，提供雞尾酒與美食，還有冬季市集、冰壺咖啡館和冰上碰碰車等活動，是家庭與朋友共度佳節的好去處。此外，布萊恩公園內的紐約市公共圖書館長期舉辦各種展覽，是滑冰後放鬆的理想地點。

布萊恩公園滑冰場還有冬季市集、冰壺咖啡館和冰上碰碰車等活動。(記者劉梓祁／攝影)
布萊恩公園滑冰場還有冬季市集、冰壺咖啡館和冰上碰碰車等活動。(記者劉梓祁／攝影)

布碌崙(布魯克林)大橋公園的新場地「Glide」地點選在布碌崙大橋腳下，滑冰者可以一邊滑冰，一邊欣賞曼哈頓下城的天際線。這座滑冰場作為公園整體發展計畫的一部分，不僅為市民提供更多休閒選擇，也極有潛力成為紐約市冬季熱門活動地。

室內滑雪 解鎖雪山體驗

除了滑冰，滑雪也是冬季的一大樂趣。雖然紐約市附近並無天然雪山，位於新澤西州美國夢商場(American Dream)內的室內滑雪場為滑雪愛好者實現了四季滑雪的夢想。這裡擁有等同於16層樓高的雪坡，滑道長達304米，落差50米，設有多種滑雪區域以滿足不同水平的滑雪者需求，包括高級滑雪道、初級慢速滑雪道以及專門的玩雪區域。最重要的是，場內的雪全由人工造雪技術生成，提供真實的滑雪體驗。

從城市滑冰場的冰雪奇緣到美國夢滑雪場的刺激體驗，紐約在假日季為居民與遊客提供了多樣化的選擇。無論是置身於曼哈頓天際線下的滑冰場，還是享受與家人朋友共度的冬季市集，紐約冬季的魅力就在於它能將繁弦急管與假日溫馨結合，為市民和遊客都留下美好的冬日浪漫回憶。

位於新澤西州美國夢商場(American Dream)內的室內滑雪場為滑雪愛好者...
位於新澤西州美國夢商場(American Dream)內的室內滑雪場為滑雪愛好者實現了四季滑雪的夢想。(取自美國夢商場官網)

紐約市 布碌崙 曼哈頓

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