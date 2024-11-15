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周末好去處／紐約喜劇節 200喜劇演員舉行逾100場演出

記者馬璿╱紐約報導

被譽為殿堂級別的紐約喜劇節今年正逢20周年，10天盛會中邀請超過200位喜劇演員，在五個行政區不同喜劇場館舉行逾100場演出，包含阿波羅劇院(Apollo Theatre)、BAM、燈塔劇院(The Beacon Theatre)、卡內基音樂廳(Carnegie Hall)、麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)與市政廳等，演出形式則從單口喜劇、即興表演，再到小品皆可欣賞；除邀請Judd Apatow和Bill Burr等喜劇明星外，首位登上喜劇節的華裔喜劇女演員梁嬌穎(Jiaoying Summer)也將在阿波羅劇院演出，更多詳情可訪nycomedyfestival.com。

●燈光藝術嘉年華

大型沉浸式燈光藝術嘉年華「璀璨星城」(LuminoCity Festival)目前已分別在長島艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)和新澤西州弗利何賽道百貨(Freehold Raceway Mall)開幕，長島以Sweet Dreams甜美幻境為主題，包含動物王國、冰雪世界等園區，新州則是以愛麗絲夢遊仙境為主題，展示超過50組燈雕裝置；燈展需憑票如場，更多詳情可訪luminocityfestival.com/2024-holiday-lights-festival網站查看。

Target Wonderland快閃

Target百貨將於本周末舉辦一年一度的假期快閃店，與樂高(LEGO)、媚比琳(Maybelline)與Essie等品牌合作，在雀兒喜工業城(Chelsea Industrial)販售與展示多項當季熱門玩具與零食等商品，現場將擺放多個大型裝置藝術，讓民眾能與身穿Target吉祥物的玩偶，在充滿假日風情的設施中合影；時間為16日(周六)上午11時至晚7時，以及17日(周日)上午10時至下午4時，地址是紐約西28街547號。

●多米諾公園溜冰

位於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)的多米諾公園溜冰場將從即日起開放，該地也是紐約大市集(Grand Bazaar NYC)舉辦市集的場所，讓民眾在購物之餘也能在廣場上自在遨遊；該公園今年11月首次開放後，將成為繼中央公園與洛克菲勒中心(Rockefeller Center)之外的冬季溜冰好去處，屆時場外也會舉行多個特別節目與家庭活動，一直持續至2025年初。開放期間，周一至周四紐約市民的票價為12元、非居民18元，周末市民入場費為16元、非市民22元，周三可享門票與溜冰鞋租賃半價優惠。

Target 長島 新澤西州

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