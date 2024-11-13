省成本 薩克斯第五大道聖誕燈光秀今年取消

薩克斯第五大道去年與迪奧合作，在外牆上布置一個巨大的天體星盤，並用了30萬個LED燈驅動。(取自Saks Fifth Avenue官網)

被視為紐約聖誕節 日慶典必打卡之一的曼哈頓 薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)燈光秀，20年以來在旗艦店外牆舉行燈光匯演、聖誕櫥窗裝飾等，吸引大批民眾圍觀，但為了削減成本，該零售業者無預警宣布取消今年的燈光秀表演；百貨公司代表指出，仍會利用燈光裝飾外牆以及聖誕櫥窗來慶祝聖誕節。

薩克斯第五大道的一名發言人表示，多年來燈光秀已成為薩克斯第五大道旗艦店的聖誕傳統之一，但為了節省開支，他們一直以來有在考慮採用別的做法；發言人指出，在迎接成立100周年之際，他們決定不再舉行華麗的燈光秀，而是將突出這座標誌性建築的歷史意義，通過燈光照亮外牆、以及裝飾節日櫥窗來慶祝聖誕節，據悉這項決定是近幾周才做出。

百貨公司也承認，今年對奢侈品行業而言是極具挑戰的一年，與其他公司一樣，他們必須謹慎管理業務，以為公司的未來做好準備；原先在10月釋出的新聞稿中，薩克斯第五大道宣布將會繼續今年的節日活動慶典，由萬事達卡 (MasterCard)連續15年主辦，而隨著燈光秀的取消，今年的亮點則改為展示頂級奢侈品牌的傑出作品，以及用繽紛的雪花打造白色聖誕節的場景。

自2004年起，位於五大道611號的旗艦店從11月至隔年1月初會帶來聖誕燈光秀表演，從一開始較為簡單的裝飾，到2010年逐漸轉向數位投影，直到2015年採用更華麗的呈現效果；去年百貨公司與高奢品牌迪奧(Dior)合作，在外牆上布置一個巨大的天體星盤，共用了30萬個LED燈驅動，入夜後配合音樂每幾分鐘表演一次，吸引大批民眾參觀。