我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

省成本 薩克斯第五大道聖誕燈光秀今年取消

記者顏潔恩／紐約報導
薩克斯第五大道去年與迪奧合作，在外牆上布置一個巨大的天體星盤，並用了30萬個LED燈驅動。(取自Saks Fifth Avenue官網)
薩克斯第五大道去年與迪奧合作，在外牆上布置一個巨大的天體星盤，並用了30萬個LED燈驅動。(取自Saks Fifth Avenue官網)

被視為紐約聖誕節日慶典必打卡之一的曼哈頓薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)燈光秀，20年以來在旗艦店外牆舉行燈光匯演、聖誕櫥窗裝飾等，吸引大批民眾圍觀，但為了削減成本，該零售業者無預警宣布取消今年的燈光秀表演；百貨公司代表指出，仍會利用燈光裝飾外牆以及聖誕櫥窗來慶祝聖誕節。

薩克斯第五大道的一名發言人表示，多年來燈光秀已成為薩克斯第五大道旗艦店的聖誕傳統之一，但為了節省開支，他們一直以來有在考慮採用別的做法；發言人指出，在迎接成立100周年之際，他們決定不再舉行華麗的燈光秀，而是將突出這座標誌性建築的歷史意義，通過燈光照亮外牆、以及裝飾節日櫥窗來慶祝聖誕節，據悉這項決定是近幾周才做出。

百貨公司也承認，今年對奢侈品行業而言是極具挑戰的一年，與其他公司一樣，他們必須謹慎管理業務，以為公司的未來做好準備；原先在10月釋出的新聞稿中，薩克斯第五大道宣布將會繼續今年的節日活動慶典，由萬事達卡(MasterCard)連續15年主辦，而隨著燈光秀的取消，今年的亮點則改為展示頂級奢侈品牌的傑出作品，以及用繽紛的雪花打造白色聖誕節的場景。

自2004年起，位於五大道611號的旗艦店從11月至隔年1月初會帶來聖誕燈光秀表演，從一開始較為簡單的裝飾，到2010年逐漸轉向數位投影，直到2015年採用更華麗的呈現效果；去年百貨公司與高奢品牌迪奧(Dior)合作，在外牆上布置一個巨大的天體星盤，共用了30萬個LED燈驅動，入夜後配合音樂每幾分鐘表演一次，吸引大批民眾參觀。

聖誕節 萬事達卡 曼哈頓

上一則

紀念國父誕辰 中華公所與僑團前往華埠公園獻花

下一則

皇后區植物園「敲碎南瓜」 推廣社區堆肥環保理念
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

龐培歐入閣出局內幕：忠誠受質疑 與烏克蘭有利益瓜葛

龐培歐入閣出局內幕：忠誠受質疑 與烏克蘭有利益瓜葛
浪漫迷人又負擔得起 全美十大聖誕度假城市

浪漫迷人又負擔得起 全美十大聖誕度假城市
零售商減少聖誕商品進口 沃爾瑪本季玩具比去年便宜10%

零售商減少聖誕商品進口 沃爾瑪本季玩具比去年便宜10%
聖誕蔓延 英9月開賣百果餡餅、布丁 聖誕歌愈來愈早播

聖誕蔓延 英9月開賣百果餡餅、布丁 聖誕歌愈來愈早播

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光