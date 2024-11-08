我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普上台後 大批聯邦機關員工面臨裁撤、改調

洛克菲勒中心聖誕樹麻州啟程 艾伯特家族捐贈9日抵紐約

周末好去處

記者曹馨元／紐約報導

罐頭裝置藝術 

位於曼哈頓下城的布魯克菲爾德廣場(Brookfield Place)今秋舉辦「以罐換德」裝置藝術比賽，共有23件栩栩如生的大型藝術裝置展出。從愛麗絲夢遊仙境、料理鼠王到奧運旗幟，所有裝置均由食物罐頭搭建而成，每一個作品都由搭建團隊耗費數月規畫打造。同時，在裝置中使用的成千上萬食物罐頭都將捐給公益組織城市豐收組織(City Harvest)。展覽將於每日上午10時至下午7時開放，並將延續至11月11日(周一)。觀眾還可以為最喜歡的藝術裝置投票。

寵物與城市」展覽 回顧動物的歷史

紐約歷史協會(The New York Historical)正在舉辦「寵物與城市」展覽，以可視化歷史展現過去兩個半世紀以來紐約居民及其動物伴侶的面貌；追溯在城市化和工業化進程中，人與動物不斷演變的關係。展覽通過藝術作品、歷史物件、電影及電視片段，介紹了寵物從百年前的狩獵工具到如今家庭一員的變化。展覽中的主要物件來自紐約歷史博物館的藏品，除了介紹寵物歷史外還探討了九一一事件後及新冠疫情期間寵物數量激增的原因，也聚焦於寵物領養、外來動物販賣等議題。感興趣的讀者可以前往https://shorturl.at/39Ngi了解詳情。

聖誕集市陸續開幕

紐約市內的聖誕集市一直是市民與遊客採購在地禮物、感受節日氛圍的經典去處。位於布萊恩公園(Bryant Park)的聖誕集市已於10月25日拉開帷幕，無論是想要為親友購買禮物、喝一杯熱可可或觀看一旁的溜冰人群，市民都可以到此一試。今年也是梅西百貨首次舉辦「假日廣場(Macy's Holiday Square)」聖誕集市，在百貨一二層間的夾層(Mezzanine)有各式各樣的假日特色攤販。梅西百貨假日廣場已於11月1日開幕。

惠特尼博物館周日免費

惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)此前宣布，在每個月的第二個周日將提供所有民眾免費入場，11月10日(周日)便是本月的幸運日。目前，博物館內展出的有紀念舞蹈藝術家艾利(Alvin Ailey)的視覺藝術展覽，融合現場表演、音樂等多種形式。同時也有多個攝影展、畫展等在不同樓層展出，感興趣的讀者可以前往官網訂票whitney.org/visit/second-sundays

寵物 博物館 梅西百貨

上一則

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

下一則

洛克菲勒中心聖誕樹麻州啟程 艾伯特家族捐贈9日抵紐約
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約植物園 假日小火車展回歸 有30餘年歷史

紐約植物園 假日小火車展回歸 有30餘年歷史
洛克菲勒中心聖誕樹麻州啟程 艾伯特家族捐贈9日抵紐約

洛克菲勒中心聖誕樹麻州啟程 艾伯特家族捐贈9日抵紐約
應對川普 霍楚制定「紐約州自由計畫」

應對川普 霍楚制定「紐約州自由計畫」
曾被捕15次 紐約市警局前隨機砍人 遭控謀殺未遂

曾被捕15次 紐約市警局前隨機砍人 遭控謀殺未遂

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

2024-11-07 13:14
在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

2024-11-01 07:40

超人氣

更多 >
水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先

川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先
川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國