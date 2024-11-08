罐頭裝置藝術

位於曼哈頓下城的布魯克菲爾德廣場(Brookfield Place)今秋舉辦「以罐換德」裝置藝術比賽，共有23件栩栩如生的大型藝術裝置展出。從愛麗絲夢遊仙境、料理鼠王到奧運旗幟，所有裝置均由食物罐頭搭建而成，每一個作品都由搭建團隊耗費數月規畫打造。同時，在裝置中使用的成千上萬食物罐頭都將捐給公益組織城市豐收組織(City Harvest)。展覽將於每日上午10時至下午7時開放，並將延續至11月11日(周一)。觀眾還可以為最喜歡的藝術裝置投票。

「寵物 與城市」展覽 回顧動物的歷史

紐約歷史協會(The New York Historical)正在舉辦「寵物與城市」展覽，以可視化歷史展現過去兩個半世紀以來紐約居民及其動物伴侶的面貌；追溯在城市化和工業化進程中，人與動物不斷演變的關係。展覽通過藝術作品、歷史物件、電影及電視片段，介紹了寵物從百年前的狩獵工具到如今家庭一員的變化。展覽中的主要物件來自紐約歷史博物館 的藏品，除了介紹寵物歷史外還探討了九一一事件後及新冠疫情期間寵物數量激增的原因，也聚焦於寵物領養、外來動物販賣等議題。感興趣的讀者可以前往https://shorturl.at/39Ngi了解詳情。

聖誕集市陸續開幕

紐約市內的聖誕集市一直是市民與遊客採購在地禮物、感受節日氛圍的經典去處。位於布萊恩公園(Bryant Park)的聖誕集市已於10月25日拉開帷幕，無論是想要為親友購買禮物、喝一杯熱可可或觀看一旁的溜冰人群，市民都可以到此一試。今年也是梅西百貨 首次舉辦「假日廣場(Macy's Holiday Square)」聖誕集市，在百貨一二層間的夾層(Mezzanine)有各式各樣的假日特色攤販。梅西百貨假日廣場已於11月1日開幕。

惠特尼博物館周日免費

惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)此前宣布，在每個月的第二個周日將提供所有民眾免費入場，11月10日(周日)便是本月的幸運日。目前，博物館內展出的有紀念舞蹈藝術家艾利(Alvin Ailey)的視覺藝術展覽，融合現場表演、音樂等多種形式。同時也有多個攝影展、畫展等在不同樓層展出，感興趣的讀者可以前往官網訂票whitney.org/visit/second-sundays。