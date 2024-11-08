紐約植物園 假日小火車展回歸 有30餘年歷史

紐約植物園舉辦的年度假日小火車展已經有30餘年的歷史，一直以精妙的製作和歡欣雀躍的假日氛圍而受到市民的青睞。(紐約植物園提供)

紐約植物園 (New York Botanical Garden)舉辦的年度假日小火車展已經有30餘年的歷史，一直以精妙的製作和歡欣雀躍的假日氛圍而受到市民的青睞，是名副其實的經典打卡活動。今年的假日小火車展也將於11月16日(周六)回歸，將持續展出至1月20日(周一)；除了常規的小火車展外，還有「假日火車之夜」活動，讓參與者能在觀展時享受美酒美食，沐浴在溫暖的節日氣氛中。

假日小火車展主要呈現了按比例縮小的近200個紐約著名地標，如帝國大廈、自由女神 像、布碌崙大橋和洛克斐勒中心；這些地標都是由樹葉、花卉、樹枝、樹皮等天然材料製成。紐約植物園精心維護及收藏的25輛G比例火車模型將在近半哩長的軌道上馳騁，穿梭於200個著名地標之間，其中也包括美國蒸汽火車和有軌電車的模型。

這些地標都是由樹葉、花卉、樹枝、樹皮等天然材料製成。(官方提供) 這些地標都是由樹葉、花卉、樹枝、樹皮等天然材料製成。(官方提供)

●橋梁模型 火車空中飛過

雖然冬季時分，植物園外的樹木失去了往日的繽紛，但溫室內的花卉依然綻放；火車秀也配合了溫室裡精采豐富的花卉景觀設計，讓參觀者想要細細觀賞每一個角落。同時，溫室內的高空中還匯聚了紐約市 橋梁模型，空中火車火車將從觀眾頭頂飛過，讓人目不暇接。

在高空中還匯聚了紐約市橋樑模型，空中火車火車將從觀眾頭頂飛過。(截圖自官方視頻) 「假日火車之夜」中，微型建築模型與花園將被燈光點亮。(截圖自官方視頻)

小火車展的幕後功臣是一個來自於肯塔基州的藝術家工作室，「想像應用(Applied Imagination)」；其創始人布思(Paul Busse)取材於旁人常常忽略的林間殘枝落葉，以無與倫比的耐心與想像力將他們打造成微型建築模型。幾條小樹枝綁在一起，就成為了一根柱子；一把乾枯的樹葉，是要安排得宜，就能成為一排屋瓦；而稍作修飾的蘑菇也能當作一個陽台。

●每個建築 耗費數百小時

拿經典的自由女神像來說，其身上的袍子是由棕櫚葉製成，項鍊則是麥稈，而她手中高舉的火炬是乾枯的君子蘭置放在半顆石榴中。布思稱他的工作為「植物建築學(Botanical Architecture)」，每一個建築模型都要耗費其藝術家團隊300到1000個小時的辛勤付出。自1992年開始，布思及團隊每年都與紐約植物園合作帶來假日火車展；目前布思已退休，工作室由女兒勞拉(Laura Busse)繼承運營。

紐約植物園舉辦的年度假日小火車展已經有30餘年的歷史，一直以精妙的製作和歡欣雀躍的假日氛圍而受到市民的青睞。(紐約植物園提供) 這些地標都是由樹葉、花卉、樹枝、樹皮等天然材料製成。(官方提供)

參觀小火車展的家庭可以選擇全園通票，涵蓋日間參觀伊妮德豪普特溫室(Enid A. Haupt Conservatory)及小火車展，也包括了季節性的兒童即興節目和戶外收藏；票價為成人35元，兒童15元，學生與老人31元。在每周二及周四至周日，紐約市居民還可以享受特殊優惠，但在提供居住證明的同時需要現場購買，優惠價格為成人15元，兒童2元；每周三，紐約市居民可全天免費入場，其他訪客在上午10時至11時間免費。

這些地標都是由樹葉、花卉、樹枝、樹皮等天然材料製成。(截圖自官方視頻) 這些地標都是由樹葉、花卉、樹枝、樹皮等天然材料製成。(官方提供)

●火車之夜點燈 派對登場

此外，紐約植物園也推出了「假日火車之夜」，微型建築模型與花園將被燈光點亮，相比白天的小火車展更增添了派對氛圍；現場除了假日音樂、節慶小食及調酒外，還提供了付費的薑餅製作活動，非常適合拍照或與親友享受放鬆時刻。11月至1月共有每月三日的21歲以上成人專屬之夜，12月共有其餘七日為全年齡段假日火車之夜；開始時間為晚6時至8時30分不等，成人票價為50元左右。

紐約植物園精心維護及收藏的25輛G比例火車模型將在近半哩長的軌道上馳騁。(紐約植物園提供) 紐約植物園也推出了「假日火車之夜」，非常適合拍照或與親友享受放鬆時刻。(紐約植物園提供)

紐約植物園位於紐約市布朗士區，可以通過地鐵抵達，也可以在中央車站搭乘北線鐵路(Metro North)，僅需20分鐘便可到達。對假日小火車展感興趣的讀者可前往官網購票或了解詳情https://shorturl.at/1CB6P。