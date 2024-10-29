中西曲風融合 華裔爵士音樂家周紹慈譜出「華埠之夢」

華裔爵士作曲家、薩克斯手及歌手周紹慈日前在曼哈頓下城舉辦演奏會「華埠之夢」，將中國傳統曲調融入西方爵士樂，獲得滿堂喝采。(圖片截自演出視頻)

華裔 爵士作曲家、薩克斯手及歌手周紹慈(Stephanie Chou)日前在曼哈頓下城舉辦演奏會「華埠之夢(Chinatown Dreams)」，將中國傳統曲調與元素融入西方爵士樂 ，同時表演了一系列上世紀上海「時代曲」的代表作，獲得滿堂喝彩。

周紹慈的母親來自台灣，且彈得一手好古箏，讓周紹慈在成長過程中除了大量聆聽西方爵士樂與流行樂外，也從中國音樂中汲取了不少靈感。而身為美籍華裔，中國歷史與文化一直是周紹慈音樂創作中的核心主題。她曾以亞洲慰安婦經歷、及唐詩詞為靈感譜寫系列音樂，她的最新創作也是以中國十二生肖中的「龍」為主題。

本次演奏會中，周紹慈以爵士樂的方式呈現了中國傳統民歌「康定情歌」，並將從小聽到大的古箏曲「將軍令」以西方樂器為主角演奏。同時，她也表演了上世紀上海因受西方音樂影響因運而生的時代曲，如名伶姚莉的「我得不到你的愛情」、葛蘭的「我要你的愛」。

周紹慈介紹，當時的上海是東西方文化融合和碰撞的舞台，被譽為是東方的巴黎，時代曲也因此濃縮了二戰前全球文化交流的印記。身穿旗袍的她通過演唱一首首耳熟能詳的時代曲，彷彿將觀眾帶回了旖旎綺麗的舊上海。

如今為音樂人的周紹慈其實畢業於哥倫比亞大學(Columbia University)的數學專業，是對音樂的滿腔熱情讓她決定追求自己的夢想，並一路走到今天。她談到，音樂是跨越國界、文化和語言的交流，雖然她的聽眾來自不同的文化背景，但都能從她的音樂中獲得一樣的共鳴與感動。周紹慈接下來將啟程到加州 巡迴演出，感興趣的讀者可以前往官網了解更多她的音樂，www.stephaniechoumusic.com。