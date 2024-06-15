音樂月慶典15日開鑼 逾50場表演街頭有約

迎接6月音樂月，市交通局14日宣布將在五大區的開放街道，舉辦一系列的音樂節目。(取自市交通局)

迎接6月音樂月(Music Month)，紐約市 交通局14日宣布將在接下來的6月至8月期間，在五大區的開放街道舉辦一系列的音樂節目；活動包括藝術、文化、運動和教育性質類別的項目，一共有50多場演出，公眾不限年齡可免費參與，應把握難得機會。

根據宣布，該音樂慶典為當局公共領域規畫項目的一部分，所有節目將在戶外免費舉行，善加利用全市共11個廣場或開放街道，帶來豐富多彩的表演；自市長亞當斯 (Eric Adams)執政的兩年裡，當局通過這些新廣場、人行道等創造了100萬平方呎的新步行空間，創下有史以來最多的紀錄，如今這些空間也為推動紐約市的藝術和文化活動提供場地。

在6月至8月間，當局將和各文藝機構如「紐約製作音樂節」(Make Music New York)、「舞動文化項目」(Mov!ng Culture Projects)、布碌崙 (布魯克林)音樂學院、馬戲團Bindlestiff Family Cirkus等合作，在全市帶來超過50場演出；此外，在即將到來的「六月節」(Juneteenth)、加勒比海裔傳統月裡，將有相關的慶祝活動，每年與非營利組織Sing for Hope攜手舉行的鋼琴節目也會回歸，民眾也可參與工作坊、舞蹈課程等。

該慶典的首場活動將於今(15)日舉行，在布朗士的復敦廣場(Fordham Plaza)舉辦一場讀書會，以及在布碌崙展望公園(Prospect Park)，由舞蹈健身組織Wukkout帶領民眾運動；最後一場活動則將在8月25日(周日)。

「當我們為人們創造新的開放空間時，美妙的音樂便會隨之發生」，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，很榮幸可以跟許多優秀的社區組織合作，將人們的創意和藝術能力展出在大眾視野裡；且這些演出橫跨各個社區舉行，展現多元文化背景藝術家的嘔心瀝血之作，歡迎公眾積極參與。

本次的活動都免費，且無限年齡開放給所有人，更多時間表詳情，可訪nyc.gov/DOTProgramming。