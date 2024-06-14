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夏日視角 免費划艇 縱覽紐約美麗天際線

記者范航瑜／紐約報導
作為一座靠近海港又被河流分割開來的城市，紐約的地理位置得天獨厚。(取自下城划艇會官網)
作為一座靠近海港又被河流分割開來的城市，紐約的地理位置得天獨厚。(取自下城划艇會官網)

初夏已至，氣溫漸升，紐約市民也各自有不少避暑的妙招和好去處，而與清涼的水域親近無疑是第一選項。紐約市河流眾多而寬廣，流速適中，尤其適合划艇。划艇不僅能給我們一絲夏日裡新鮮的涼爽感受，還能提供獨特的角度欣賞曼哈頓享譽盛名的標誌性天際線。紐約市恰好有許多組織，提供免費的划艇項目，讓每個人都能輕鬆享受這項既鍛鍊又富有樂趣的戶外活動。

划艇聖地 紐約得天獨厚

划艇是一種由雙槳推動的小型窄艇，其起源可追溯到北美洲的因紐特人、尤皮克人和阿留申人。這些原住民最初用木頭和動物皮製作划艇，用於捕獵和水上交通。如今，划艇由塑料和橡膠等現代材料製成，廣泛應用於娛樂、運動和探險。

作為一座靠近海港又被河流分割開來的城市，紐約的地理位置得天獨厚。歷史悠久的港口點綴其間，還有不少天然水道交錯。從哈德遜河(Hudson River)到東河入海口，紐約市民擁有眾多釣魚、划船和衝浪的好去處，不但可以縱覽紐約市的天際線，還能欣賞日出日落等美景。

下城划艇會 全球最大免費划艇

演員劉思慕在紐約划艇。(取自下城划艇會官網)
演員劉思慕在紐約划艇。(取自下城划艇會官網)

每年，該組織都會舉辦多場環保活動，如清理哈德遜河河岸、科普水質保護重要性等。(取...
每年，該組織都會舉辦多場環保活動，如清理哈德遜河河岸、科普水質保護重要性等。(取自下城划艇會官網)

紐約市免費划艇活動中最著名的去處，莫過於位於下城26號碼頭的下城划艇會(Downtown Boathouse)。每周末及假日的上午10時至下午4時半開放。有意參加者需簽署豁免條例，穿上救生衣，即可在指定區域划行20分鐘。如果運氣好，碰上後續無人排隊，還可延長時間。

作為全球最大的免費划艇項目，下城划艇會的服務遠遠不止於划艇娛樂。他們還積極推廣環保教育，力求提升公眾水域生態保護意識。每年，該組織都會舉辦多場環保活動，如清理哈德遜河河岸、科普水質保護重要性等。參與者不僅能享受划艇樂趣，還能學到豐富的環保知識，為社區環境和生態系統貢獻自己的一份力量。

此外，下城划艇會每年還舉辦特別活動，例如夜間划艇和城市探險活動，吸引了許多愛好者和一家人舉家參與。這些活動不僅趣味非凡，還為參與者提供了更多機會，探索紐約市的河流和自然環境。

免費划艇地點 遍布全城

曼哈頓社區划艇會位於在哈德遜河96號碼頭。(取自曼哈頓社區划艇會官網)
曼哈頓社區划艇會位於在哈德遜河96號碼頭。(取自曼哈頓社區划艇會官網)

曼哈頓社區划艇會位於在哈德遜河96號碼頭。(取自曼哈頓社區划艇會官網)
曼哈頓社區划艇會位於在哈德遜河96號碼頭。(取自曼哈頓社區划艇會官網)

除了下城划艇會以外，紐約市還有不少提供免費划船的好去處，遍布布碌崙(布魯克林)和皇后區等多地。

在哈德遜河96號碼頭的曼哈頓社區划艇會(Manhattan Community Boathouse)，每周六、日下午1時至6時，以及周一、二晚上5時半至7時半提供划艇活動。志願者也可協助划艇會的工作，且無需預約。

在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)1號和2號碼頭之間，布碌崙大橋公園划艇會提供周三、四、六的划艇活動，以及周日的家庭划艇活動。該項目同樣免費，且人氣火爆，建議提前預約。

長島市社區划艇會(Long Island City Community Boathouse)在哈利茨灣(Hallets Cove)的周末下午也會舉辦免費項目，歡迎各年齡層和技能水平的人士參與。

初次體驗划艇 注意事項

划艇樂趣雖多，但也需要注意安全和舒適，才能最大限度體驗划艇樂趣。對於初次嘗試划艇的市民，應穿著適合溼水的衣物和鞋類，最好是快乾面料。為安全起見，務必穿戴合適的救生衣。記得攜帶水壺保持水分，並塗抹防曬霜以防曬傷。遵守划艇組織的指引，並僅停留在指定區域划行。

無論是經驗豐富的划手還是初次嘗試者，這個夏天，都能在紐約市的水域上享受獨特且免費的划艇冒險，以全新視角享受夏日，並享受紐約。

曼哈頓社區划艇會位於在哈德遜河96號碼頭。(取自下城划艇會官網)
曼哈頓社區划艇會位於在哈德遜河96號碼頭。(取自下城划艇會官網)
下城划艇會每年還舉辦特別活動，例如夜間划艇和城市探險活動，吸引了許多愛好者和一家...
下城划艇會每年還舉辦特別活動，例如夜間划艇和城市探險活動，吸引了許多愛好者和一家人舉家參與。(取自下城划艇會官網)

紐約市 布碌崙 曼哈頓

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